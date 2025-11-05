2p
Külpolitika Csehország Európai Unió Lengyelország Visegrádi Négyek Orbán Viktor

Orbán Viktor ádáz kritikusával állhat össze Andrej Babis?

mfor.hu

Ennyit a nagy patrióta egységfrontról?

Közös, Ukrajna és Brüsszel elleni fellépés helyett másfelé kacsintgat a várhatóan hamarosan újra hivatalba lépő cseh kormányfő, Andrej Babis – olvasható a szintén a Klasszis Médiához tartozó laptársunk, a Privátbankár cikkében.

Miközben Babis győzelmét hatalmas diadalként ünnepelték a magyar kormány tagjai, és maga Orbán Viktor is, a lap szerint a cseh miniszterelnöki poszt várományosa nem akarja a sorsát teljesen a magyar kormányfővel összekötni.

„Babis felismeri, hogy Orbán Viktor talán nem kezdhet el egy újabb ciklust. Nem akarja úgy végezni, mint ő: uniós források és támogatások nélkül, nyílt összeütközésben az Európai Bizottsággal”

- vélekedik egy elemző.

Ennek megfelelően Babis elsőként nem Ukrajna ügyében, hanem a tervezett uniós szén-dioxid-kibocsátási szabályozások ügyében vállalna konfliktust „Brüsszellel”, és ehhez nem Orbán Viktornál, hanem Donald Tusk lengyel miniszterelnöknél kereshet támogatást – aki éppenséggel Orbán Viktor és a magyar kormány egyik legélesebb hangú kritikusának számít az európai vezetők közül, és akinek külügyminiszterével Szijjártó Péter is rendszeresen kemény szócsatákat vív a közösségi médiában.

További részletek a Privátbankác írásában, ide kattintva olvasható>>>

