Orbán Viktor akkor jelentette be a népszavazást, amikor már majdnem megegyeztek – állítja Marta Kos

Elismerte, hogy még egy ilyen reform sem oldaná meg az Ukrajnával kapcsolatos problémákat, mivel a jelenlegi eljárás és maga az EU-szerződés is csak a tagállamok – így Magyarország – egyhangú beleegyezésével módosítható.

A biztos a bővítési eljárás szerkezeti problémáira is felhívta a figyelmet. Azt mondta: „Az EU-szerződés csak két egyhangú döntést ír elő a csatlakozási folyamatban, a tárgyalások megnyitásáról és lezárásáról.” A gyakorlatban azonban szerinte a tagállamoknak mintegy 150 további egyhangú döntést kell meghozniuk, egyenként a 31 tárgyalási fejezethez kapcsolódva. „Ez a folyamat már nem felel meg a mai követelményeknek” – fogalmazott. Kos olyan javaslatokat készít elő, amelyek csökkentenék a vétólehetőségek számát a jelenlegi rendszer keretein belül, de szükségesnek tart egy mélyreható reformot is. Felhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Parlament már régóta szorgalmaz ilyen változásokat.

A biztos szerint személyesen is közvetített a magyar és az ukrán kormány között, hogy elősegítse a csatlakozási tárgyalások megindításához szükséges kompromisszumot. A magyar kormány azt követelte, hogy a mintegy 150 ezres kárpátaljai magyar közösség szabadon használhassa a magyar állami jelképeket, valamint hogy saját képviselőt küldhessen az ukrán parlamentbe. Kos elmondása szerint ezek „keserű pirulák” voltak, de az ukrán kormány hajlandó volt elfogadni őket, hogy megnyíljon az út a tárgyalások előtt.

Ukrajna másfél évvel ezelőtt kezdhette meg a csatlakozási folyamatot, miután az Európai Tanács jóváhagyta a tárgyalások megindítását – akkor Orbán Viktor a szavazás idején elhagyta a termet. A magyar miniszterelnök azonban március elején újabb akadályt emelt: népszavazást hirdetett arról, hogy a magyarok támogatják-e Ukrajna uniós tagságát, még mielőtt a tárgyalások ténylegesen megkezdődhettek volna. Erről korábbi cikkünkben bővebben is olvashat:

