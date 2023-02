Orbán Viktor azonnali segítséget ajánlott fel Törökországnak

Orbán Viktor Twitter-üzenetben nyilvánított részvétet Törökországnak és Erdogannak a 7,8-as erősségű hajnali földrengés után. A magyar miniszterelnök azt írta:

"Imádkozunk az áldozatok családjaiért. Utasítottam a magyar hatóságokat, hogy nyújtsanak azonnali segítséget Törökországnak".

I would like to offer my condolences to @RTErdogan and the people of #Türkiye following today’s tragic earthquake. We are praying for the families of the victims. I have instructed the Hungarian authorities to provide immediate assistance to Türkiye.