Orbán Viktor bedobta: jön a gazdasági megállapodás a Trump-kormánnyal

Kiemelte, a demokraták kormányzása idején a kínai befektetések értéke meghaladta az amerikait, ezt javítani kell. A politikáról azt mondta, hogy most be lehet kukucskálni a politika boszorkánykonyhájába az amerikai fejlemények esetében.

Mint mondta, jelenleg az amerikai kormányban több barátunk is ül, de emellett már Trump megválasztása előtt megegyezett az elnökkel arról, hogy egy átfogó gazdasági megállapodást kötnek majd Magyarország és az Egyesült Államok közt. Mint mondta, nemcsak a múltat kell orvosolni, hanem perspektívát is kell adni.

A miniszterelnök pénteki rádióinterjújában annak taglalása mellett, hogy mennyire jó évünk lesz, valamint a már ismert kormányzati intézkedések mellett beszélt Magyarország és Amerika viszonyáról is.

