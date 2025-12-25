Orbán Viktor boszniai barátja keserű ajándékot kapott

A magyar miniszterelnök közvetlen viszonyt ápol Milorad Dodikkal a boszniai Szerb Köztársaság már távozott elnökével. Pótlására választásokat írtak ki, és ennek az eredményét most részben megsemmisítette a választási bizottság. Megismételhetik a választást egyes szavazóhelyiségekben.

Orbán Viktor és Milorad Dodik a Karmelita kolostorban 2025. június 5-én

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

A választás egy hónappal ezelőtt, november 23-án tartották a köztársaságban. Akkor a Milorad Dodik korábbi elnök által támogatott Siniša Karan és a kormánykoalíció nyert a szavazatok 50,39 százalékával. Ellenfelük, az ellenzéki Branko Blanusa a szavazatok 48,22 százalékát kapta – számolt be róla az MTI.

Csak a választásra jogosultak 35 százaléka, azaz körülbelül 450 ezer embert vett részt a szavazáson, így az alacsony részvételi arány miatt kevesebb, mint tízezer szavazat volt a különbség a két jelölt között.

Az ellenzék már a választás napján arról beszélt, hogy csalás történt, a választási bizottság pedig december elején el is rendelte, hogy a 2160 szavazóhelyiségből több mint százban számolják újra a szavazatokat. Szerdán bejelentették, hogy 17 város összesen 136 szavazóhelyiségében megsemmisítik az eredményt, mivel számos szabálytalanságot tapasztaltak a választáson.

„Az ezekben a szavazóhelyiségekben leadott voksokat elemezve megállapítottuk, hogy (a szabálytalanságok) alkalmasak voltak a választás eredményének befolyásolására” – közölte a bizottság elnöke. Döntésük azonban még nem végleges, a bíróságon fellebbezni lehet ellene. Ha azonban jóváhagyják a bizottság döntését, meg kell ismételni a szavazást az érintett szavazóhelyiségekben.