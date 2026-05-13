Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Orbán Viktor bukása az ukrán háború végéhez is közelebb vihetett

Meglepő dolgokat mondott az orosz elnök.

„Úgy gondolom, hogy a helyzet lassan a végéhez közeledik, de ez még mindig komoly ügy”

- fogalmazott Vlagyimir Putyin az ukrajnai háborúról – avagy orosz szóhasználatban különleges katonai műveletről – szombaton, a moszkvai győzelem napi díszszemle után.

De miért váltott ki általános megrökönyödést ez a mondat a moszkvai külföldi tudósítók körében, és mit jelenthet a jövőre vonatkozóan? Erről írt szintén a Klasszis Médiához tartozó laptársunk, a Privátbankár szerdai cikkében.

A korábban mindig a győzelemről, a kizárólag az orosz feltételek teljesülése esetén megköthető békéről beszélő orosz elnök most látszólag hajlandó lenne záros határidőn belül békét kötni – miközben az orosz haderő egyáltalán nem került közelebb az elmúlt hónapokban a legfontosabb orosz háborús cél, azaz az Oroszországhoz csatolt ukrán régiók teljes elfoglalásának végrehajtásához.

A hangnemváltás mögött az orosz haderő nehézségei, az ukrán haderő új eszközei és módszerei, valamint az orosz gazdaság nehézségei állhatnak elsősorban. De szerepet játszhat benne az is, hogy az Orbán-kormány leváltásával jelentősen gördülékenyebbé válhat Ukrajna uniós katonai és pénzügyi támogatása is, ezzel eloszlatva azokat az orosz reményeket, hogy az ukrán ellenállás pénz vagy fegyver hiányában összeomolhat.

További részletek a Privátbankár oldalán olvashatók, ide kattintva>>>

