Orbán Viktor csütörtök délután leírta, amit Sulyok Tamás reggel még kitörölt a munkácsi rakétatámadásról

Azt írta, hogy „orosz rakétatámadás” történt.  

“A mai kormányülésen áttekintettük a Munkácsot ért orosz rakétatámadás következményeit. Utasítottam a belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházat a sebesültek fogadására. Hála Istennek nem volt rá szükség”, írta Facebook oldalán csütörtök késő délután.

Tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egyeztetett a kárpátaljai magyarok képviselőivel, akiknek szintén felajánlották a kormány segítségét.

“A béke irányába tett erőfeszítéseket, és a Trump elnök által kezdeményezett tárgyalási folyamatot folytatni kell. Csak a béke!”, fogalmazott a kormányfő végezetül.

Sulyok Tamás köztársasági elnök csütörtök reggel előbb orosz támadásról, majd csak támadásról írt közösségi oldalán, amikor mielőbbi gyógyulást kívánt a sérülteknek.

Az Index értesülései szerint azért vette ki bejegyzéséből az orosz szót, mert “az államfő hivatala részletes megerősítést a támadás körülményeiről még nem kapott, de Sulyok Tamás fontosnak tartotta, hogy az elsők között fejezze ki mély együttérzését.”

Sulyok Tamás törlését számos ellenzéki párt élesen kritizálta. 

A szerda éjjeli orosz rakétatámadásban 15-en sebesültek meg, közülük ketten súlyosan. A támadás egy elektronikai termékeket gyártó munkácsi üzemet ért, amely amerikai tulajdonban van. Kijev szerint polgári objektumról van szó, aminek semmi köze a védelmi iparhoz vagy a hadsereghez.

 

