Külpolitika Donald Trump Orbán Viktor Vlagyimir Putyin Egyesült Államok Európa Oroszország Ukrajna

Orbán Viktor egyértelmű orosz győzelmet lát Ukrajnában

mfor.hu

Az ukrajnai háborút Oroszország megnyerte, az ukránok pedig elveszették – jelentette ki a miniszterelnök a Patrióta YouTube-csatornájára kedden délután felkerült interjúban.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy Európa akkor tudta volna saját kezében tartani jövőjét, ha tárgyal az oroszokkal, most azonban az oroszok az amerikaiakkal tárgyalnak majd számos kérdésről, többek között Európa jövőjéről is – foglalta össze az MTI.

A kormányfő Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel közös beszélgetésben úgy értékelt: az orosz-ukrán háború kapcsán úgy beszélnek, mintha ez egy nyitott végű háborús helyzet lenne, de nem az.

„Az ukránok a háborút elvesztették. Ezt a háborút Oroszország megnyerte” – jelentette ki, hozzátéve, hogy a kérdés csak az, hogy a nyugatiak, akik az ukránok mögött vannak, mikor és milyen körülmények között ismerik be, hogy ez megtörtént, és mi következik ebből.

Hangsúlyozta: az ukránok nagyon nehéz helyzetben vannak, az ukrán elnök különösképpen, ő még a saját ügyében sem ura saját magának, hiszen Ukrajna csak azért nem kapitulál, mert az európaiak és – egyre kevésbé, de az amerikaiak is – ellátják fegyverrel és pénzzel.

Orbán Viktor az utóbbi időben sok helyen adott interjút
Fotó: Youtube

Tárgyalások

Felidézte: a magyar kormány mindig is azt mondta, hogy Európának, az európai intézményeknek vagy a franciáknak és a németeknek „kézen fogva” tárgyalni kell az oroszokkal.

Akkor tudta volna Európa saját kezében tartani a jövőjét, ha mi európaiak tárgyalunk az oroszokkal Európa jövőjéről, most az oroszok az amerikaiakkal tárgyalnak számos kérdésről, többek között Európa jövőjéről, de nem mi tárgyalunk – fogalmazott a pénteki orosz-amerikai csúcstalálkozóval kapcsolatban.

