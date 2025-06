Orbán Viktor egyre jobban aggódhat az Európai Bíróság ítélete miatt

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Ha a végső ítélet is elmarasztalja a magyar hatóságokat, de nem változtatnak a jogszabályon, újabb per jöhet – már pénzbüntetés megállapításáról.

Tamara Ćapeta főtanácsnok csütörtökön azt javasolta, hogy a bíróság állapítsa meg: a kereset valamennyi jogalap tekintetében megalapozott, ls a testület pedig mondja ki az alapértékekről szóló cikk különálló megsértését is. Az indítvány szerint a magyar kormány „nem szolgáltatott bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy az LMBTI-személyek hétköznapi életét megjelenítő tartalom kárt okozhat a kiskorúak egészséges fejlődésében. Következésképpen

Mint a véleményében Tamara Capeta, az Európai Unió Bíróságának horvát főtanácsnoka írja, „Magyarország az LMBTI-tartalmakhoz való hozzáférés megtiltásával, illetve korlátozásával megsértette az uniós jogot”, valamint azt javasolja az Európai Unió Bíróságának, hogy állapítsa meg, hogy a törvény megsérti az uniós alapvető értékeit meghatározó Európai Unióról szóló szerződés 2. cikket is.

