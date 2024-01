Orbán Viktor egyre nyíltabban közeledik Vlagyimir Putyinhoz, ami az EU strukturális gyengeségét mutatja - írja az osztrák Die Presse a hvg.hu szemléje szerint. A magyar állam által gyakorolt „vétokrácia” pedig akadályozza az uniós döntéshozatalt. Szót ejtenek arról is, hogy a magyar kormány vétókkal zsarolja a NATO-t és az EU-t, ellehetetlenítve ezzel a nemzetközi közösségek működését.

Az állásfoglalás szerint Orbánra gyakran azt mondják, hogy a Kreml trójai falova, hozzáteszik, hogy az EU-n belül Oroszország már csak Magyarországgal kommunikál rendszeresen, emellett felróják azt is, hogy Magyarország továbbra is az orosz gázra támaszkodik. Kína kapcsán azt hozza fel az írás, hogy a kommunista diktatúra sok pénzt öl a magyar gazdaságba.