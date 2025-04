Orbán Viktor és Robert Fico közt megint óriási volt az egyetértés

Kapcsolódó cikk Szijjártó Péter egy sor új építkezést jelentett be A magyar-szlovák együttműködés részeként.

A tájékoztatón végül az is kiderült, hogy Magyarország és Szlovákia megnyitja a határátkelőhelyek számának bővítésére irányuló megállapodás második fejezetét, amelynek keretében három új híd és négy új út építésének tervezését is megkezdik a felek.

Hozzátette, az a meggyőződése, hogy a háborúnak nincs megoldása a csatatéren, ezért szerinte „nekünk európaiaknak Brüsszelben is a békekezdeményezéseket kellene támogatnunk”.

A sajtótájékoztatón téma volt az ukrajnai rendezés kérdése is, ezzel kapcsolatban Orbán így fogalmazott:

A miniszterelnök elmondta, a szlovák kormányfővel abban is egyetértettek, hogy mindkét országnak ragaszkodnia kell a kőolajvásárlási szankciók alóli mentességhez, mivel Magyarország és Szlovákia egyaránt tengerpart nélküli országok.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!