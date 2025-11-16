Orbán Viktor feltűnt a jobboldali német sajtóban is

A Mathias Döpfner YouTube-csatornáján közzétett angol nyelvű beszélgetés a Trump-Orbán csúcs megbeszélésével kezdődött, először azt próbálták tisztázni, hogy Magyarország most akkor egy évre kapta-e meg a mentességet az oroszokat sújtó új amerikai szankciók alól, vagy határozatlan időre – írja a HVG.

Orbán Viktor ATV interjúja alatt készített jegyzetei

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A miniszterelnök szerint Trumppal abban egyeztek meg: amíg mindketten miniszter/elnökök, addig ez a mentesség érvényben lesz. A HVG emlékeztet arra, hogy az amerikai külügy már egyértelműsítette, hogy valójában egy éves mentességről szóló megállapodást fognak kötni a magyar féllel, amikor majd a papírmunkához érnek.

Az amerikai pénzügyi védőpajzsról Orbán azt mondta, Magyarország szegény ország, az első világháború következményei miatt mindent elveszítettünk, ami a biztonságos gazdasági alapokat adná, ezért kell valaki, aki segít. Alapesetben az EU nyújtaná a védőpajzsot, de most ők zsarolnak minket, ellenük kell a védelem. Hogy ez hasonló-e az Argentínának nyújtott devizacsere-megállapodáshoz – kicsit más, mert Argentína pénzügyi válságban van, nekik krízismenedzsment-pénzt adott Trump, nekünk ez nem kell.

Döpfner kérdésére elárulta, hogy legutóbb két hete beszélt Vlagyimir Putyinnal telefonon, szerinte ő is érdekelt a békében, egyszerűen azért, mert a háborúzás sokba kerül pénzben és emberéletben is. Orbán azt mondta, őt nem az érdekli, hogy Putyin nyerjen, őt az érdekli, hogy a háború végén egy olyan nemzetközi rendszer épüljön ki, ami biztonságosabb a háború előttinél, ami jó az európai embereknek, jó a magyaroknak.

Miért nem erősítjük meg még jobban Ukrajnát? Oroszország atomfegyverei miatt, mondta Orbán. Európa kérdése szerinte: hogy tudunk legyőzni egy atomhatalmat? Az oroszok dilemmája pedig: hogy tud megnyerni egy atomhatalom egy hagyományos háborút, úgy, hogy közben ne pusztítsa el önmagát is? Mert ha elpusztítják Európát, azzal elpusztul Oroszország is. De ő úgy véli, Putyin “abszolút” kész eszkalálni, ha növelik a rá nehezedő nyomást, ezért gondolja Orbán azt, hogy nem szabad eszkalálni, nem a fronton kell megmutatni az erősségeinket, hanem a tárgyalóasztalnál. De ahhoz előbb le kell ülni tárgyalni.

A miniszterelnök szerint közel állunk a békéhez, de ehhez egységes nyugati álláspont kell – most Trump van a béke mellett, az európai politika pedig a háború folytatása mellett, hogy Ukrajna jobb pozícióba kerüljön, és jobb feltételekkel lehessen leülni később a békéről tárgyalni. Orbán szerint ez helytelen, mert az idő csak az oroszoknak dolgozik. Eddig is rengeteg pénzt égetett el Európa, ráadásul egy korrupt ukrán államot segítve, miközben az európai ipar versenyképtelen – ezt ne folytassuk tovább szerinte.

Orbán arról is beszélt, különbséget tett a vendégmunkások és a migránsok között, mert előbbieket mi hívjuk meg, és ha jól teljesítenek, és nem követnek el bűncselekményeket, akkor megadjuk nekik a lehetőséget a hosszabbításra, és végül állampolgárságért is folyamodhatnak – míg a migránsokat nem hívják, ők csak jönnek.