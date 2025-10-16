Orbán Viktor felvette a kapcsolatot az oroszokkal

Felvette a kapcsolatot az oroszokkal Orbán Viktor, hogy megtudja, ha az EU esetleg az Európában lefoglalt orosz valutatartalékkal segítené ki az ukránokat, akkor Moszkva milyen ellenlépést tenne, elkobozná-e az Oroszországban lévő magyar cégeket vagy azoknak a vagyonát. Erről a miniszterelnök csütörtökön a Magyar Állandó Értekezleten beszélt. Orbán arról nem beszélt, hogy Moszkvából milyen választ kapott, ahogy arról sem, pontosan kivel vagy kikkel vette fel a kapcsolatot ebben az ügyben – írja a Telex.

A tervek szerint az Ukrajnának nyújtott kölcsönt a túlnyomórészt Belgiumban, félévente egyhangúlag megújított szankciókkal lefoglalt orosz jegybanki vagyon felhasználásával biztosítanák. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke korábban azt fejtegette, hogy a hitelt csak akkor kellene Ukrajnának visszafizetnie, ha az oroszok jóvátételt adnak, és így (technikailag) nem koboznák el a pénzt.

A Politico korábban arról írt, hogy magyar vétótól tartva vizsgálják, hogyan lehetne ezt egyhangú helyett minősített többséggel elfogadni. Egyelőre még nem mutattak be nyilvános javaslatot. „Magyarország soha nem lesz része bármiféle döntésnek, amely más pénzét venné el, az biztos” – mondta korábban Orbán arra, hogy blokkolná-e a tervet vagy csak kimaradna-e.