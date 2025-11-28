Orbán Viktor: Irány Moszkva! – a rádió helyett

Mindezekről Orbán Viktor miniszterelnök Irány Moszkva! című Facebook videójában számolt be, bejelentve miért hagyja ki szokásos péntek reggeli rádiószereplését. A videót hajnali 4 óra körül vették fel a budapesti repülőtéren. Orbán azt mondta: Moszkvába utazik, ami „a háború miatt nem olyan egyszerű, mint szokott lenni, nagyot kell kerülni, ezért hajnali 4-kor el kell indulnunk, hogy időben odaérjünk a ma délelőtt esedékes tárgyalásra” – idézi a HVG.

Az orosz elnökkel fogunk ma tárgyalni – tette hozzá.

A tárgyalások témájáról és céljáról a miniszterelnök úgy fogalmazott: továbbra is biztosítani akarják Magyarország energiaellátását, „ami gázt és olajat jelent”. Felidézte, nemrég azért járt Washingtonban, hogy az orosz olajat és gázt érintő amerikai szankciók alól Magyarországot kivegyék.

Orbánnal tart Moszkvába Szijjártó Péter is, aki szintén bejelentkezett Ferihegyről hétfő hajnalban. A külgazdasági és külügyminiszter szerint az Oroszországgal való eneriga-együttműködés fenntartása „Magyarország alapvető nemzeti érdeke”.