2p
Külpolitika Orbán Viktor Szijjártó Péter Vlagyimir Putyin Oroszország

Orbán Viktor: Irány Moszkva! – a rádió helyett

mfor.hu

A miniszterelnök péntek hajnalban az orosz fővárosba repült Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter társaságában.

Mindezekről Orbán Viktor miniszterelnök Irány Moszkva! című Facebook videójában számolt be, bejelentve miért hagyja ki szokásos péntek reggeli rádiószereplését. A videót hajnali 4 óra körül vették fel a budapesti repülőtéren. Orbán azt mondta: Moszkvába utazik, ami „a háború miatt nem olyan egyszerű, mint szokott lenni, nagyot kell kerülni, ezért hajnali 4-kor el kell indulnunk, hogy időben odaérjünk a ma délelőtt esedékes tárgyalásra” – idézi a HVG.

Az orosz elnökkel fogunk ma tárgyalni – tette hozzá.

A tárgyalások témájáról és céljáról a miniszterelnök úgy fogalmazott: továbbra is biztosítani akarják Magyarország energiaellátását, „ami gázt és olajat jelent”. Felidézte, nemrég azért járt Washingtonban, hogy az orosz olajat és gázt érintő amerikai szankciók alól Magyarországot kivegyék.

Orbánnal tart Moszkvába Szijjártó Péter is, aki szintén bejelentkezett Ferihegyről hétfő hajnalban. A külgazdasági és külügyminiszter szerint az Oroszországgal való eneriga-együttműködés fenntartása „Magyarország alapvető nemzeti érdeke”.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Az EU erősítené szerepét Ukrajna békéjében

Az Európai Parlament felszólította az EU-t, hogy vállaljon nagyobb felelősséget Európa biztonságért, és a lehető legaktívabban támogassa a békét Ukrajnában.

A szerb elnök végtelenül hálás Orbán Viktornak

A magyar miniszterelnök Szabadkán járt. 

A Politico szerint a békemegállapodás aláírására sürgeti Trump Zelenszkijt

A Politico szerint a békemegállapodás aláírására sürgeti Trump Zelenszkijt

Több különböző, a folyamatokra rálátó forrás is azt nyilatkozta a Politicónak, hogy Donald Trump mindenekelőtt azt akarja, hogy a felek aláírjanak egy békemeállapodást az ukrajnai háború ügyében. Az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról csak ezt követően akar tárgyalni az amerikai elnök.

Szijjártó Péter gépét nem engedték leszállni – ez az indok

Szijjártó Péter gépét nem engedték leszállni – ez az indok

Az ország honvédelmi minisztere döntött.

Ebben a kínaiak követik az oroszokat

Ebben a kínaiak követik az oroszokat

Az ázsiai óriás megkezdte saját „árnyékflottájának” kiépítését, amely megkerülné a Kreml egyik vezető iparágára vonatkozó szankciókat. Így az oroszok már nem csak saját árnyékflottájukra támaszkodhatnak.

Az amerikai béketervet részben oroszok írhatták

Az amerikai béketervet részben oroszok írhatták

Az Egyesült Államok által támogatott 28 pontos ukrajnai béketerv egy olyan, Oroszország által készített dokumentumból is táplálkozott, amelyet októberben adtak át a Trump-adminisztrációnak – állítják az ügyet ismerő források.

Donald Trump visszakozott az Ukrajnának adott csütörtöki határidőtől

Donald Trump visszakozott az Ukrajnának adott csütörtöki határidőtől

Korábban ezt jelölte ki a megtámadott ország számára, hogy fogadja el az Egyesült Államok által támogatott béketervet.

Zelenszkij felkészült, hogy visszatérjen a Fehér Házba

Zelenszkij felkészült, hogy visszatérjen a Fehér Házba

Washingtonnál pattog a labda: Volodimir Zelenszkij kedden arról beszélt, személyesen vitatná meg Donald Trumppal a békeszerződés kérdéses pontjait. A Fehér Ház egyelőre nem beszél a két elnök találkozójáról.

Orbán Viktor és Vučić szerdán tárgyal – a szerb elnöknek van miért aggódnia

Orbán Viktor és Vučić szerdán tárgyal – a szerb elnöknek van miért aggódnia

Leállhat a pancsovai kőolajfinomító négy nap múlva, és az ország üzemanyag-tartalékai is elfogyhatnak idén. Erről beszélt a szerb elnök, Aleksandar Vučić kedden. Azt is elmondta, szerdán Orbán Viktorral találkozik, és fel fogja ajánlani Szerbia részesedését a Paks II-ben.

Megjelent a Strik-jelentés: egyre rosszabb a jogállamiság helyzete Magyarországon

Megjelent a Strik-jelentés: egyre rosszabb a jogállamiság helyzete Magyarországon

Tineke Strik, a vizsgálat jelentéstevője szerint az Európai Bizottság és az Európai Tanács nem lépett fel kellő határozottsággal Magyarországgal szemben, ezért épülhetett le a demokrácia és a jogállamiság.

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom


Meglepetésözön a telco szolgáltatótól.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei


Teljes lett az NFC-érintésmentes fizetési paletta.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168