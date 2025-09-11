Orbán Viktor is megszólalt az amerikai merényletről

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, szerdán nyakon lőtték Charlie Kirk trumpista influenszert és aktivistát, a Turning Point USA ifjúsági szervezet alapítóját, aki komoly szerepet játszott Trump 2024-es újraválasztási kampányában, az elnök közösségi médiás megjelenéseinek szervezésében.
A magát hagyományosan Trump-táborába soroló magyar miniszterelnök az X-en reagált a politikai merényletre, érzelmes hangvételben. Mint írta:
tegnap elveszítettünk egy igazi hit- és szabadságvédőt. Őszinte részvétünket fejezzük ki a Kirk családnak és az amerikai népnek. Charlie Kirk halála a progresszív-liberális baloldal által folytatott nemzetközi gyűlöletkampány következménye. Ez vezetett Robert Fico és Andrej Babiš elleni támadásokhoz is, és most Charlie Kirk halálához. Meg kell állítanunk a gyűlöletet! Meg kell állítanunk a gyűlöletkeltő baloldalt!