2p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Külpolitika Energiapiac Gáz Háború Irán Közel-keleti válság Olaj

Orbán Viktor is reagált arra, hogy Gulyás Gergely szerint katonai segítséget nyűjthatnánk a Hormuzi-szoros felszabadításához

mfor.hu

Tobbfrontos légitámadást indított Irán közel-keleti energiaipari létesítmények ellen péntek hajnalban, az egyik kuvaiti olajfinomítót részben le is kellett állítani. A Katar legfontosabb LNG-létesítményét érő támadás pedig megbolygathatja az európai ellátást is.

Több országban is támadás érte az energia-infrastruktúrát a Perzsa-öböl mentén péntek hajnalban – számolt be az Aljazeera

Péntekre virradóra Irán és Izrael is támadást indított egymás célpontjaival szemben, az iráni támadások pedig legalább öt másik közel-keleti országot is elértek. Egy drón- és rakétatámadást követően tűz ütött ki a kuvaiti Mina Al Ahmadi olajfinomító több egységében. A kuvaiti állami olajvállalat azt közölte, elővigyázatosságból a létesítmény egy részét leállították.

Izrael eközben több dél-libanoni városra mért légicsapást, Bafliyeh és Hanine városa mellett legalább öt másik települést is találat ért.

Jordániában és az Egyesült Arab Emírségekben is péntek hajnali légitámadásokról számoltak be. A bahreini belügyminiszter arról beszélt, hogy iráni rakétákat indítottak az ország felé, és egy raktárépületet eltalált egy törmelék, amelynél tűz ütött ki. Szaúd-Arábia légvédelme több mint 20 drónt hatástalanított péntek hajnal óta, többségét az ország keleti részén.

A brit Wood MacKenzie tanácsadó cég elemzése szerint Katar legfontosabb LNG-létesítménye, a Ras Laffan elleni támadás 17 százalékkal vetheti vissza az ország LNG-kivitelét. Ez a globális földgázpiacra is nagy hatással lehet, illetve megakaszthatja az ázsiai mellett az európai LNG-ellátást is. Minden hónapnyi leállás 1,5 százalékot vesz ki a globális LNG-termelésből, és előreláthatólag 4-6 hét, mire a Ras Laffant helyreállítják.

A héten több európai nagyhatalom és Japán vezetése is együttműködést ígért a Hormuzi-szoros hajózásának biztonságával kapcsolatban, az olajárak ennek hatására csökkenni kezdtek. Péntek reggel a Brent hordónkénti ára 107,29 dollár, múlt csütörtökön viszont még közel 119 dollár volt.

A csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt, hogy a magyar kormány megfontolná, hogy katonai segítséget nyújtson az Egyesült Államoknak a Hormuzi-szoros felszabadításához, ha Donald Trump ezt kérné. Orbán Viktor azonban cáfolta Gulyás szavait, a miniszterelnök szerint „ez egy marhaság”.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Össztűz zúdult Orbán Viktorra Brüsszelben

Egyértelműen elítélték az Európai Unió tagállamainak vezetői, hogy Orbán Viktor nem támogatta az Ukrajna részére tervezett 90 milliárd eurós hitelt. A francia államfő sem fogta vissza magát, és Ursula von der Leyen is azt mondta, Orbán nem tartotta a szavát.

Hat ország üzent Iránnak: nyissák meg a Hormuzi-szorost!

Öt nyugat-európai ország és Japán közös közleményben fejezte ki készségét a biztonságos hajózás helyreállítására a Hormuzi-szorosban.

„Durva volt" – Harapófogóba került Orbán Viktor, mégsem engedett

Feszült vita alakult ki a csütörtöki EU-csúcson.

Figyelmeztet az ENSZ: ellenőrizhetetlenné válhat a Közel-Kelet háborúja

Irán és az Egyesült Államok is felelős a káoszáért.

Nem sikerült meggyőzni Orbán Viktort – Magyarország és Szlovákia nemet mondott

Orbán Viktor, EU-csúcs, 2026. március 19.

Újabb front a háborúban: stratégiai gázvezetékeket támadnak

Ukrán támadások érik az orosz exportútvonalakat.

„Nem a mi háborúnk": Európa kikosarazta Trumpot

Donald Trump amerikai elnök arra kérte a világ országait, hogy csatlakozzanak egy globális összefogáshoz Irán ellen, aminek keretében hadihajókat küldenek a Hormuzi-szoros „megnyitására.” Azonban több, az Egyesült Államokkal szoros szövetségben lévő állam is elutasította a segítségnyújtást.

Két év múlva betölthetik Nagy-Britannia üresen maradt helyét az Európai Unióban

Izland külügyminisztere, Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir nagyon optimistán nyilatkozott országa csatlakozásáról az Európai Unióhoz.

Reuters: amerikai csapatokat telepíthetnek Irán partvidékére

Több ezer amerikai katona telepítését fontolgatja Donald Trump kormányzata a közel-keleti műveletek megerősítésére, miközben az amerikai hadsereg a következő lépésekre készül az Irán elleni hadjáratban – mondta egy amerikai tisztviselő és három, az ügyet ismerő forrás.

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal!

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal! (x)

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168