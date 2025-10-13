Orbán Viktor is részt vesz a közel-keleti békecsúcson

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy Egyiptomba utazik, egészen pontosan Sharm el-Sheikh városába. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy magyar idő szerint szombat éjjel került a kezébe Donald Trump amerikai elnök meghívója a Békecsúcsra, ahol az Egyesült Államok, Katar, Törökország és Egyiptom vezetői aláírják a Közel-Keleti Béketervet. Orbán Viktor szerint ez óriási eredmény.

Donald Trump meghívta Orbán Viktort a közel-keleti békecsúcsra

Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Eközben a CNN arról számol be, hogy megkezdődött az izraeli túszok szabadon bocsátása a Hamász által.

A Hamász katonai szárnya, az al-Kasszam Brigádok közzétette annak a 20 életben lévő túsznak a nevét, akiket hamarosan szabadon bocsátanak. A lista megegyezik az izraeli listával.

Ezzel egyidőben csaknem 2000 palesztin foglyot és őrizetbe vett személyt is szabadon engednek Izraelben az Egyesült Államok közvetítésével létrejött tűzszüneti megállapodás első kulcsfontosságú szakaszának részeként.

Donald Trump nagyon optimista hangulatban utazott el a Közel-Keletre. Úgy nyilatkozott, hogy

mindenki egyszerre ujjong. Ez még sosem fordult elő. Általában ha az egyik ujjong, a másik nem. A másik pont az ellentéte. Ez az első alkalom, hogy mindenki el van ragadtatva és izgatott. Megtiszteltetés részt venni ebben.

A repülőút előtt újságíróknak nyilatkozva az elnök kijelentette, hogy a háború véget ért. A BBC kérdésére, hogy elhiszi-e, hogy a tűzszünet tartós lesz, igennel válaszolt.