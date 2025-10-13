Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Külpolitika Izrael Izraeli-palesztin konfliktus Orbán Viktor

Orbán Viktor is részt vesz a közel-keleti békecsúcson

mfor.hu

Donald Trump hívta meg Orbán Viktort.

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy Egyiptomba utazik, egészen pontosan Sharm el-Sheikh városába. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy magyar idő szerint szombat éjjel került a kezébe Donald Trump amerikai elnök meghívója a Békecsúcsra, ahol az Egyesült Államok, Katar, Törökország és Egyiptom vezetői aláírják a Közel-Keleti Béketervet. Orbán Viktor szerint ez óriási eredmény.

Donald Trump meghívta Orbán Viktort a közel-keleti békecsúcsra
Donald Trump meghívta Orbán Viktort a közel-keleti békecsúcsra
Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Eközben a CNN arról számol be, hogy megkezdődött az izraeli túszok szabadon bocsátása a Hamász által.

A Hamász katonai szárnya, az al-Kasszam Brigádok közzétette annak a 20 életben lévő túsznak a nevét, akiket hamarosan szabadon bocsátanak. A lista megegyezik az izraeli listával.

Ezzel egyidőben csaknem 2000 palesztin foglyot és őrizetbe vett személyt is szabadon engednek Izraelben az Egyesült Államok közvetítésével létrejött tűzszüneti megállapodás első kulcsfontosságú szakaszának részeként.

Donald Trump nagyon optimista hangulatban utazott el a Közel-Keletre. Úgy nyilatkozott, hogy

mindenki egyszerre ujjong. Ez még sosem fordult elő. Általában ha az egyik ujjong, a másik nem. A másik pont az ellentéte. Ez az első alkalom, hogy mindenki el van ragadtatva és izgatott. Megtiszteltetés részt venni ebben.

A repülőút előtt újságíróknak nyilatkozva az elnök kijelentette, hogy a háború véget ért. A BBC kérdésére, hogy elhiszi-e, hogy a tűzszünet tartós lesz, igennel válaszolt.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ukrajna után Moldova lehet a következő?

Ukrajna után Moldova lehet a következő?

A Kreml szóvivője szerint Moldova súlyos hibát követ el, amivel könnyen Ukrajna sorsára juthat.

Oroszország bedobott egy nukleáris fenyegetést a Nyugatnak

Oroszország bedobott egy nukleáris fenyegetést a Nyugatnak

Mivel a Tomahawk rakéta akár „piszkos bombát” is hordozhatna, az oroszok hajlanak arra, hogy nukleáris fenyegetésként értékeljék a bevetését.

Sosem látott szuperfegyverrel ünnepelt Észak-Korea

Sosem látott szuperfegyverrel ünnepelt Észak-Korea

Nyolcvan éves lett az Észak-Koreát irányító Koreai Munkapárt. 

Tony Blair még kormányfőként fogadta Jeffrey Epsteint, a hírhedt szexuális bűnözőt

Tony Blair még kormányfőként fogadta Jeffrey Epsteint, a hírhedt szexuális bűnözőt

Tony Blair miniszterelnökként találkozott Jeffrey Epsteinnel, még 2002-ben.

Nem tétlenkedik Orbán Viktorék cseh szövetségese

Nem tétlenkedik Orbán Viktorék cseh szövetségese

Elosztották a minisztériumokat.

Mozgásba lendült a Gázai övezet, elindulhatott a Trump-terv

Mozgásba lendült a Gázai övezet, elindulhatott a Trump-terv

Donald Trump szerint elindult a béketerv megvalósítása.

Macron meggyőző volt: visszahívta a lemondott kormányfőt

Macron meggyőző volt: visszahívta a lemondott kormányfőt

Emmanuel Macron francia államfő ismét Sébastien Lecornut nevezte ki miniszterelnöknek péntek este – jelentette be az elnöki hivatal.

María Corina Machado

Donald Trumpra is számít a szabadság kivívásában az új Nobel-békedíjas

Hatalmas elismerésnek nevezte az idei Nobel-békedíj kitüntetettje, María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető pénteken, hogy ő veheti át idén a kitüntetést.

Lángoló panelház Ukrajnában

Így lángolt egy ukrán panelház egy orosz légicsapást követően

Több mint 450 drónnal és több mint 30 rakétával támadta Oroszország az éjjel Ukrajna több települését, köztük a fővárost, Kijevet is „azzal a céllal, hogy megfosszák az ukránokat mindattól, ami a normális élethez szükséges” – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a Telegramon.

Az egekig dicsérte Trumpot a Fehér Ház azután, hogy nem ő kapta a Nobel-békedíjat

Az egekig dicsérte Trumpot a Fehér Ház azután, hogy nem ő kapta a Nobel-békedíjat

Szerintük az amerikai elnök hegyeket tud megmozgatni az akarata puszta erejével.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168