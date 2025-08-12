1p
Külpolitika Donald Trump Orbán Viktor Vlagyimir Putyin Európai Unió Orosz-ukrán konfliktus

Orbán Viktor is találkozna Putyinnal – de nem egyedül

mfor.hu

Elárulta a miniszterelnök, miért nem írta alá a közös uniós nyilatkozatot, és hogy mit csinálna helyette.

Orbán Viktor miniszterelnök kedd reggeli Facebook-posztjában arról írt, hogy miért nem írta alá a számos európai vezető által közösen kiadott nyilatkozatot a pénteki Trump-Putyin csúccsal kapcsolatban.

  1. A nyilatkozat feltételeket próbál szabni egy olyan tárgyalásnak, amelyre az EU vezetőit meg sem hívták.
  2. Már önmagában is szomorú, hogy az EU partvonalra szorult. Ennél csak az lenne rosszabb, ha még utasításokat is osztogatnánk a kispadról.
  3. Az egyetlen ésszerű lépés az EU vezetői részéről az, ha az amerikai–orosz találkozó példáját követve kezdeményezzük egy EU–Oroszország csúcstalálkozó összehívását

- írja Orbán Viktor, akit Donald Trump hétfői sajtótájékoztatóján is megemlített, mint aki fontos tanácsot adott neki az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban.

