Orbán Viktor is találkozna Putyinnal – de nem egyedül

Orbán Viktor miniszterelnök kedd reggeli Facebook-posztjában arról írt, hogy miért nem írta alá a számos európai vezető által közösen kiadott nyilatkozatot a pénteki Trump-Putyin csúccsal kapcsolatban.
- A nyilatkozat feltételeket próbál szabni egy olyan tárgyalásnak, amelyre az EU vezetőit meg sem hívták.
- Már önmagában is szomorú, hogy az EU partvonalra szorult. Ennél csak az lenne rosszabb, ha még utasításokat is osztogatnánk a kispadról.
- Az egyetlen ésszerű lépés az EU vezetői részéről az, ha az amerikai–orosz találkozó példáját követve kezdeményezzük egy EU–Oroszország csúcstalálkozó összehívását
- írja Orbán Viktor, akit Donald Trump hétfői sajtótájékoztatóján is megemlített, mint aki fontos tanácsot adott neki az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban.