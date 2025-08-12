Orbán Viktor is találkozna Putyinnal – de nem egyedül

Orbán Viktor miniszterelnök kedd reggeli Facebook-posztjában arról írt, hogy miért nem írta alá a számos európai vezető által közösen kiadott nyilatkozatot a pénteki Trump-Putyin csúccsal kapcsolatban.

Az egyetlen ésszerű lépés az EU vezetői részéről az, ha az amerikai–orosz találkozó példáját követve kezdeményezzük egy EU–Oroszország csúcstalálkozó összehívását

Már önmagában is szomorú, hogy az EU partvonalra szorult. Ennél csak az lenne rosszabb, ha még utasításokat is osztogatnánk a kispadról.

A nyilatkozat feltételeket próbál szabni egy olyan tárgyalásnak, amelyre az EU vezetőit meg sem hívták.

- írja Orbán Viktor, akit Donald Trump hétfői sajtótájékoztatóján is megemlített, mint aki fontos tanácsot adott neki az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban.