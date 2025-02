Orbán Viktor ismét felült a Trump-tornádóra

Azt, hogy az amerikai elnök az európai szélsőjobb kedvelt hőse lett, jól mutatta, hogy maga a gyűlés szlogenje, a ’Make Europe Great Again’ is a Trump-féle 2016-os elnökválasztási kampányszlogen ’Make America Great Again’, avagy MAGA mintájára lett kiválasztva.

A miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában beszélt erről is.

A Patrióták Tegyük újra naggyá Európát! jelmondattal meghirdetett kétnapos csúcstalálkozójának keretében tartott nagygyűlésen Orbán Viktor úgy fogalmazott: a világot a „Trump-tornádó” néhány hét alatt megváltoztatta. „Mi, Patrióták írjuk a jövőt Amerikában, Hollandiában, Olaszországban, Ausztriában és Magyarországon; felkészül Csehország” – mondta. Sokan vagyunk, nagyok vagyunk és erősek vagyunk – emelte ki Orbán Viktor, majd megjegyezte: ahogy Puskás Ferenc mondta, „a csapat most nagyon együtt van”. Kijelentette: Magyarország ma a konzervatív politika laboratóriuma, úgy fogalmazott:

