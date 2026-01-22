1p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Külpolitika Áram, elektromos áram Orbán Viktor Volodimir Zelenszkij

Orbán Viktor lelvélben oktatta ki Volodimir Zelenszkijt

mfor.hu

A miniszterelnök jelezte, hogy ő szabad ember, és hiábavaló nála a hízelgés.

Kedves Volodimir! – kezdi Orbán Viktor virtuális levelét.

„Úgy látom nem fogjuk megérteni egymást. Én egy szabad ember vagyok, aki a magyarokat szolgálja. Te egy szorult helyzetben lévő ember vagy, aki negyedik éve nem tud vagy nem akar lezárni egy háborút. Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok elnöke ehhez minden segítséget megad” – érvel a magyar miniszterelnök.

Hiábavaló hízelgés

„Ezért hiába hízelegsz nekem, továbbra sem tudjuk támogatni a háborús erőfeszítéseidet. Az ukrán emberek természetesen válogatott sértéseid ellenére is számíthatnak rá, hogy folytatni fogjuk országod ellátását elektromos árammal és üzemanyaggal, ahogy az Ukrajnából érkező menekülteket is segíteni fogjuk” – ígéri Orbán.

„A többit az élet majd elrendezi, és mindenki megkapja, ami neki jár” – zárja sorait, mint „Viktor”.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

„A háborúnak véget kell érnie” – üzente Donald Trump Vlagyimir Putyinnak Davosból

„A háborúnak véget kell érnie” – üzente Donald Trump Vlagyimir Putyinnak Davosból

Ezt a Volodimir Zelenszkijjel való, értékelése szerint „jó” találkozó után mondta.

Mercosur

Ideiglenesen fog hatályba lépni a EU-Mercosur megállapodás

Valószínűleg már márciusban ideiglenesen hatályba lép az EU dél-amerikai országokkal kötött szabadkereskedelmi megállapodása – mondta egy uniós diplomata csütörtökön a Reutersnek, annak ellenére, hogy az EU legfelsőbb bíróságán megkérdőjelezték az egyezményt.

Nem sikerült a Patriótáknak megbuktatni Ursula von der Leyent

Nem sikerült a Patriótáknak megbuktatni Ursula von der Leyent

Az Európai Parlamentben csütörtökön volt a bizalmatlansági szavazás a politikusnő, és az általa vezetett Európai Bizottság ellen.

A Béketaács aláírói

Davos: megalakult a Béketanács, Orbán Viktor is ott volt

Megalakult csütörtökön Davosban a Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére életre hívott Béketanács; az alapító okiratot mások mellett Orbán Viktor miniszterelnök is aláírta.

Új nagyhatalmak jöttek létre, a világ már nem egy barátságos hely – mondta a német kancellár Davosban

Új nagyhatalmak jöttek létre, a világ már nem egy barátságos hely – mondta a német kancellár Davosban

A német kancellár szerint a nemzetközi politika új, nagyhatalmi fázisba lépett, és az európaiaknak a lehető leghamarabb alkalmazkodniuk kell a megváltozott politikai erőviszonyokhoz.

Milyen forgatókönyvei lehetnek az Európai Uniónak Grönland megvédésére?

Milyen forgatókönyvei lehetnek az Európai Uniónak Grönland megvédésére?

Donald Trump amerikai elnök politikája megváltozott, a korábbi kétoldalú egyezkedéseket a nyílt erőszak és az azzal való fenyegetés váltotta fel. Szemet vetett az elvileg szövetséges Dániához tartozó Grönland szigetére is. Mit tehet az Európai Unió a dán felségterület amerikai annektálása ellen?

Trump a NATO-val egyeztetett Grönland ügyében

Trump a NATO-val egyeztetett Grönland ügyében

Donald Trump kezdeményezésére a NATO-n belül munka kezdődik a teljes Északi-sarkvidék védelmének növeléséről.

Jegelik a Grönland miatt kivetett büntetővámokat

Jegelik a Grönland miatt kivetett büntetővámokat

Nem lépnek életbe február elsejétől a Grönlanddal kapcsolatos vita miatt kilátásba helyezett amerikai importvámok nyolc európai országgal szemben – jelentette ki szerda este Donald Trump amerikai elnök a davosi Világgazdasági Fórum helyszínén Mark Rutte NATO-főtitkárral tartott egyeztetését követően Truth Social közösségi oldalán.

Megjelent a határozat: Orbán Viktor belép a béketanácsba

Megjelent a határozat: Orbán Viktor belép a béketanácsba

Az is kiderült, hogy nem fog fizetni ezért a lehetőségért. 

Donald Trump: A NATO igazságtalanul bánt az Egyesült Államokkal

Trump azzal kezdte beszédét Davosban, hogy jó visszatérni ennyi tiszteletben álló üzleti vezetőhöz, ennyi baráthoz és néhány ellenséghez is szólni. 

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára (x)
Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168