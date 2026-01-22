Orbán Viktor lelvélben oktatta ki Volodimir Zelenszkijt

Kedves Volodimir! – kezdi Orbán Viktor virtuális levelét.

„Úgy látom nem fogjuk megérteni egymást. Én egy szabad ember vagyok, aki a magyarokat szolgálja. Te egy szorult helyzetben lévő ember vagy, aki negyedik éve nem tud vagy nem akar lezárni egy háborút. Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok elnöke ehhez minden segítséget megad” – érvel a magyar miniszterelnök.

Hiábavaló hízelgés

„Ezért hiába hízelegsz nekem, továbbra sem tudjuk támogatni a háborús erőfeszítéseidet. Az ukrán emberek természetesen válogatott sértéseid ellenére is számíthatnak rá, hogy folytatni fogjuk országod ellátását elektromos árammal és üzemanyaggal, ahogy az Ukrajnából érkező menekülteket is segíteni fogjuk” – ígéri Orbán.

„A többit az élet majd elrendezi, és mindenki megkapja, ami neki jár” – zárja sorait, mint „Viktor”.