Orbán Viktor levelet írt a Barátság vezeték miatt – vajon mit szól ehhez Ursula von der Leyen?

Orbán Viktor miniszterelnök levélben szólította fel Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, hogy szerezzen érvényt az EU-Ukrajna társulási megállapodásnak, amely előírja a Magyarországnak járó olajszállítmányok továbbítását. A miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán tette közzé a levelet, amit így kezdett:

„a Barátság kőolajvezetéken keresztül Magyarországra érkező olajellátás ügyében írok Önnek, amelyet jelenleg Ukrajna akadályoz”.

Orbán Viktor szerint „amint azt a nemrég közölt műholdfelvételek bizonyították, sem technikai, sem üzemeltetési akadálya nincs annak, hogy a vezeték újra, azonnali hatállyal működésbe lépjen”.

„Ukrajna vonakodása a Barátság vezeték újraindítására pusztán politikai okokra vezethető vissza, amelynek célja, hogy beavatkozzanak a jelenleg is zajló magyar választási kampányba” – értékelt a miniszterelnök.

Orbán Viktor emlékeztetett, „az elmúlt héten, Szlovákiával közösen, megpróbáltunk diplomáciai úton megoldást találni. Többek között javasoltunk egy magyar és szlovák szakértőkből álló tényfeltáró missziót, amelynek feladata az ukrán gázvezeték állapotának felmérése lett volna.”

Erre szólította fel az Európai Bizottságot

Azt is írta: „annak ellenére, hogy Ukrajna megszegi az Európai Unió felé fennálló jogi kötelezettségeit, nincs okunk azt hinni, hogy a nemzetközi és uniós jog szerinti jogorvoslatok rövid távon kézzelfogható eredményeket hoznának energiaellátásunk helyreállításában”.

„Ezért felszólítom az Európai Bizottságot, hogy támogassa Magyarországot az ukrán energiafegyver hatástalanításában. Elvárom az Európai Bizottságtól, hogy fokozza a politikai nyomást Ukrajnára annak érdekében, hogy ne ássa alá Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát. Elvárom az Európai Bizottságtól azt is, hogy szerezzen érvényt az EU-Ukrajna Társulási Megállapodásban foglaltaknak”

- sorolta a miniszterelnök.

„Ennek szellemében szeretném tájékoztatni Önt, hogy amíg Ukrajna nem tér vissza a normalitáshoz, nem áll módomban támogatni az Európai Unióban semmilyen, Ukrajnának kedvező döntést” – zárta sorait a miniszterelnök.