Orbán Viktor megdöbbentő ígéretet kaphatott Putyintól

Erre utal egy videóban a miniszterelnök.

A hvg.hu vette észre a megafonos Deák Dániel által feltöltött videót, amelyen a miniszterelnök a Brüsszel felé tartó gépen beszél stábjának.

Mint írták, a miniszterelnök elmondása szerint néhány hete írt egy levelet Vlagyimir Putyinnak és megkérdezte tőle, hogy abban az esetben, ha az Európai Unió elvenné az orosz jegybank befagyasztott vagyonát, készül-e Moszkva válaszlépésekkel, illetve, hogy ezen válaszlépések megtételekor az oroszok figyelembe veszik-e, hogy melyik tagállam hogyan szavazott a kérdésben. Orbán Viktor kijelentette:

„Erre kaptam egy választ. Ebben az szerepel, hogy a nemzetközi jog minden eszközét felhasználva erőteljes válaszlépések lesznek, és ebben figyelembe fogják venni, hogy melyik tagállama az Uniónak hogyan foglalt állást.”

Végül hozzátette:

„Mi magyarok levédtük magunkat és világossá tettük, hogy Magyarország nem fogja támogatni bármely ország, nem csak Oroszország, befagyasztott devizatartalékának az elvételét.”

