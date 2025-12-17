Orbán Viktor megdöbbentő ígéretet kaphatott Putyintól

A hvg.hu vette észre a megafonos Deák Dániel által feltöltött videót, amelyen a miniszterelnök a Brüsszel felé tartó gépen beszél stábjának.

Mint írták, a miniszterelnök elmondása szerint néhány hete írt egy levelet Vlagyimir Putyinnak és megkérdezte tőle, hogy abban az esetben, ha az Európai Unió elvenné az orosz jegybank befagyasztott vagyonát, készül-e Moszkva válaszlépésekkel, illetve, hogy ezen válaszlépések megtételekor az oroszok figyelembe veszik-e, hogy melyik tagállam hogyan szavazott a kérdésben. Orbán Viktor kijelentette:

„Erre kaptam egy választ. Ebben az szerepel, hogy a nemzetközi jog minden eszközét felhasználva erőteljes válaszlépések lesznek, és ebben figyelembe fogják venni, hogy melyik tagállama az Uniónak hogyan foglalt állást.”

Végül hozzátette: