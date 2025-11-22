Orbán Viktor megkereste Brüsszelt

Az orosz-ukrán háború és vele egész Európa sorsfordító pillanathoz érkezett. Trump elnök nem adja fel, hogy békét teremtsen Ukrajnában – írta Orbán Viktor miniszterelnök szombaton a Facebook-oldalán.

A miniszterelnök bejegyzése szerint Európa előtt két út áll.

„Visszafordulhatunk a zsákutcából és végre egész Európa beállhat Trump elnök békekezdeményezése mögé. Beleértve a brüsszeli bürokratákat. Ehhez persze a háborúpárti vezetőknek szembe kell néznie azzal, hogy az elmúlt három és fél évben egy vesztes háborúban égették el az európai emberek pénzét” – közölte. „A másik út háborúba vezet. Ha Európa háborúpárti vezetői – immáron Amerika támogatása nélkül – tovább öntik a pénzt és a fegyvereket Ukrajnába, azzal megágyaznak egy európai-orosz háborúnak. És erről Európának már vannak tragikus tapasztalatai” – közölte.

A miniszterelnök bejegyzése szerint nem kérdés, hogy Magyarország melyik utat választja. „A béke útját. Erre hatalmaztak fel minket a magyar emberek, ezt diktálja az erkölcs és a józan ész. Ma ennek megfelelő levelet küldök az Európai Bizottság elnökének” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

(MTI)