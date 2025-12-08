2p

Mi vár a magyar gazdaságra a választások után?
Orbán Viktor nagy bejelentésre készül Törökországban is

A magyar kormányfő Erdogan török elnökkel tárgyal.

„Törökországgal minden évben áttekintjük a legfontosabb kérdéseket, a mostani tárgyalások négy fő pontja a gazdaság és kereskedelem, a migráció, a háború és az energia” – mondta Orbán Viktor az Isztambulba tartó kormánygép fedélzetén a Patrióta újságírójának.  A miniszterelnök a Patrióta YouTube-csatornáján közzétett videóban hozzátette, mivel Törökország nem tagja az Európai Uniónak, ki kellett építeni egy kapcsolattartási rendet. Minden évben egyszer egy legmagasabb szintű stratégiai tanácsülésre kerül sor, ami együttes kormányülésnek felel meg.

Orbán Viktor kiemelte, hogy Törökország közel százmilliós lélekszámával regionális nagyhatalom és  a találkozókon lehetősége van Erdogan elnökkel több órán keresztül áttekinteni, egyébként barátokként, az európai és az eurázsiai helyzetet.

„A rendszeres találkozások bevezetésekor célként tűztük ki, hogy megduplázzuk az országaink közötti 2–2,5 milliárd eurós forgalmat, most 4,5–5 milliárd között vagyunk. Törökök jelentek meg a magyar gazdaságban, és a magyar jelenlét is megnőtt a török gazdaságban” – ismertette a miniszterelnök.

Orbán Viktor emlékeztetett: Törökországnak kiemelkedő szerepe van abban, hogy Magyarország migrációmentes országként tudott megmaradni. Ebben az évben a törökök 100 ezer migránst tartóztattak fel, és 3 milliónyi migráns van az országban, akiket nem engedtek tovább.

A miniszterelnök szólt arról is, hogy a háború rendkívüli mértékben megnövelte a Török Áramlat jelentőségét, mert csak ezen a vezetéken keresztül jön olcsóbb orosz gáz Magyarországra. Orbán Viktor elmondta: a törökök minden békéltetési kísérletben benne voltak, és a magyarokkal együtt tudják, hogy a háborún csak veszíthetnek, így a két ország gyakran működik együtt a béketeremtés ügyében.

 Az Egyesült Államokba irányuló kínai export továbbra is zuhant

Lavrov, Szijjártó

Szijjártó Péter elárulta, hogy mit gondol a Lavrovtól kapott kitüntetéséről

Szerinte az általa is előrevitt magyar-orosz együttműködés a magyar embereknek jó volt, ezért büszke a kitüntetésre.

Vasárnapra virradóra is folytatódtak az orosz légicsapások Ukrajna ellen.

Az ukrán támadások sokkal nagyobb veszteségeket okoznak Oroszországnak, mint valamennyi nyugati ország szankciói együttvéve – jelentette ki Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője szombaton egy kijevi fórumon.

Az európai országok gazdasága 2022-től és 2025-tel bezárólag 1600 milliárd eurót veszített az Oroszország ellen bevezetett szankciók miatt – közölte az orosz külügyminisztérium szombaton.

Órákon át tartott a készültség.

Javításokra lesz szükség.

Az Egyesült Államok azt szeretné, ha Európa 2027-re átvenné a NATO hagyományos védelmi képességeinek többségét – a hírszerzéstől a rakétákig –, közölték a Pentagon tisztviselői ezen a héten Washingtonban diplomatákkal. A szoros határidőt több európai tisztviselő is irreálisnak tartja.

Vlagyimir Putyin és Nerendra Modi az indiai–orosz kereskedelem bővítéséről állapodott meg

Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken korlátlan üzemanyag-ellátást ajánlott Indiának, amely óvatosan reagált az ajánlatra, noha Putyin és Narendra Modi indiai miniszterelnök megállapodtak a kereskedelmi és védelmi kapcsolatok bővítéséről a több évtizedes együttműködésre építve.

Hiába tagadják, Ukrajnában kényszersorozás zajlik, és ennek magyar áldozata is van – jelentette ki a külügyi tárca vezetője.

