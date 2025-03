Orbán Viktor nem lacafacázott, megint vétózott

Orbán Viktor beváltotta ígéretét, és ezúttal is megvétózta az Ukrajnára vonatkozó közös nyilatkozatot az EU-csúcson – írja a 444.hu . Mindez azt jelenti, hogy a maradék 26 államot képviselő állam- és kormányfő így külön dokumentumban adta ki az Ukrajnával kapcsolatos következtetéseit.

