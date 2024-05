Orbán Viktor nem teszi zsebre, amit Németh Zsolt mondott a NATO-ról

„Az elmúlt 25 évről annyit, hogy ha most nem lennénk NATO-tagok, akkor valószínűleg jelenleg nem Ukrajna védekezne egy orosz támadással szemben, hanem mi” – kezdte beszédét Németh Zsolt a Magyar Atlanti Társaság (MAT) keddi konferenciáján a Magyar Tudományos Akadémián. A fideszes politikusnak voltak már egyenes mondatai korábban is, ennyire határozottan azonban talán még nem fogalmazta meg, hogy aki a NATO felelősségét firtatja Ukrajna orosz lerohanása kapcsán, az nem csupán hazugságot terjeszt, de még a magyar érdekkel is ellentétesen cselekszik. Akik ugyanis fenyegetik a magyar szuverenitást: azok az oroszok - írta a Válaszonline.

Orbán Viktor és Németh Zsolt Horvátországban, 2022 nyarán. Itt még egy követ fújtak

Fotó: Facebook/Németh Zsolt

A portál megemlíti, hogy a MAT pártpolitika felett álló szervezetként határozza meg magát, a tagokat csupán annyi köti össze biztosan, hogy fontosnak tartják Magyarország NATO-tagságát. A szervezet sokszínűségét mutatja az is, hogy alelnökei között van az egykor SZDSZ-es, két éve Márki-Zay Péter külügyi kabinetvezetőjeként is feltűnt Szent-Iványi István csakúgy, mint a fideszes Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke, aki korábban is hangot adott már a kormányzati kotta vezérdallamától eltérő szólamoknak, ám kedd délután még e tényhez képest is erőseket mondott.

„A NATO – bármit mondjanak is Putyin elnök nagyra becsült propagandistái – nem oroszellenes szervezet, nem tervezi és soha nem is tervezte megtámadni Oroszországot, viszont képes megvédeni tagjait egy orosz támadástól. Oroszország azért nem tudja katonai eszközökkel korlátozni a magyar szuverenitást, mert NATO-tagok vagyunk. A NATO védelmi szövetség. Az, hogy Oroszország ezt a védelmi szövetséget fenyegetésnek tekinti, pusztán arra bizonyíték, hogy uralmat akar gyakorolni a NATO-tagok – vagy legalábbis a NATO-tagok egy része – felett, és ezt a NATO ellehetetleníti. Oroszország magatartása többet mond el önmagáról, mint rólunk.”

A fideszes külpolitikus szerint az oroszok nem feltétlenül megszállni akarnak minket, csak diktálni, hogy mit tegyünk és mit ne tegyünk: kivel szövetkezhessünk, milyen fegyvereink lehessenek, mit képviseljünk a nemzetközi fórumokon. Azaz a magyar szuverenitást kezdenék ki, ezért „a NATO nemcsak fizikai biztonságunk garanciája, hanem szuverenitásunké is – ez a szuverenitásvédelmi politika egyik legfontosabb eleme” - idézte Némethet a lap.