Orbán Viktor: nukleáris megállapodást is kötött Kína Magyarországgal

Az új, többközpontú világrend egyik tartóoszlopa a Kínai Népköztársaság – mondta csütörtök esti sajtótájékoztatóján Orbán Viktor magyar miniszterelnök, melyet Hszi Csin-ping kínai elnökkel közösen tartott. A magyar kormányfő leszögezte: Magyarország mindig baráti kapcsolatokat ápolt Kínával, az „egy Kína” elvét vallotta, a kölcsönös tisztelet alapján állt, és a két ország sosem került szembe egymással.

Az egy Kína elv is előkerült a sajtótájékoztatón

Fotó: MTI / Koszticsák Szilárd

Orbán Viktor azt mondta, Európa ma a háború oldalán áll, az egyetlen kivétel Magyarország. Ezért – tette hozzá a magyar kormányfő – a Hszi Csin-ping által bemutatott kínai békekezdeményezést támogatják.

A magyar miniszterelnök kiemelte, húsz év alatt a kereskedelem értéke 3 milliárd dollárról 12 milliárdra emelkedett, egy helyett hét kínai nagyváros érhető el légi úton Budapestről. Hangsúlyozta: a most aláírt közös nyilatkozat stratégiai partnerségről szól. Közölte azt is, tavaly az össze hazánkba érkező beruházás háromnegyede a keleti szuperhatalomból érkezett, és ma is 6400 milliárd forintnyi beruházás zajlik Magyarországon, melyek emberek tízezreinek adnak munkát, megélhetést – mondta Orbán Viktor.

Magyarország továbbra is korrekt, tisztességes körülményeket biztosít a nálunk beruházó kínai vállalatok számára – folytatta a magyar kormányfő, majd hozzátette: Magyarországon találkozhat a legmodernebb nyugati és keleti technológia. Mint fogalmazott, vannak területek, melyeken Kína a világ legjobbja, néhány területen pedig „utcahosszal a legjobb”, és köszönetet mondott, hogy a világ legjobb technológiait hozza el az elektromobilitásban, a vasútiparban, az IT-szektorban.

Orbán Viktor köszönetet mondott a befektetői megállapodásért, a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek exportjáról szóló megállapodásért, majd hozzátette: az együttműködést ki tudják terjeszteni a nukleáris ipar teljes spektrumára. Kifejtette, eddig ilyen megállapodás nem létezett, de Magyarország ebben komoly nemzetközi presztízzsel rendelkezik. A miniszterelnök kijelentette: terveik szerint a következő évtized elejére a nukleáris energia aránya 60-70 százalék között lesz.

Orbán Viktor megköszönte a kínai elnöknek, hogy Magyarország lehet a díszvendége a hsziameni Kínai Nemzetközi Befektetési és Kereskedelmi Kiállításnak.

Hszi Csin-ping válaszában szintén a két ország közti kölcsönös tiszteletről, az egyenlőségről és a kölcsönös előnyökről beszélt. A kínai elnök azt mondta, „barátságos és gyümölcsöző” tárgyalásokat folytatott Orbán Viktorral. Közölte, fontos, a kétoldalú együttműködést alátámasztó dokumentumokat írtak alá. Megerősítette, közös nyilatkozatot adtak ki, mely az átfogó stratégiai partnerségről szól, ezt a kétoldalú együttműködést egy „aranyútra” akarják vezetni, mely még nagyobb célok elérését szolgálja. Hozzátette, fenntartják a magas szintű kapcsolatot a két fél kormányai, törvényhozásai, illetve pártjai között.

Hszi megjegyezte, „nagyra értékeli” Magyarország elkötelezettségét az „egy Kína” irányelv irányába. Hozzátette, Kína „övezet és út”, illetve Magyarország „keleti nyitás” politikája kompatibilisek egymással, ezért mélyítik a kereskedelmet és a pénzügyi gazdasági együttműködést is, illetve „előmozdítják a Budapest–Belgrád vasútvonalat, és egyéb kulcsfontosságú projekteket is”. A kínai vezető hozzátette, mélyítik a kulturális együttműködést is. Hszi azt is közölte, Magyarországgal közösen kívánják megemelni az együttműködést a régió más országaival.

A kínai elnök az Európai Unióval kapcsolatban megjegyezte, nagyra értékeli a vele fennálló stratégiai együttműködését, és Európára a többpólusú világ egyik pólusaként és kulcsfontosságú partnereként tekint. Hszi azt mondta, támogatja Magyarországot abban, hogy nagyobb szerepet játsszon az Európai Unióban.

A sajtótájékoztató teljes egészében itt tekinthető meg: