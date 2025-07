Orbán Viktor nyomdokaiba lép az új román elnök?

Vajon ezzel a liberálisként ismert, párton kívüli elnök azonos álláspontra helyezkedett a szélsőjobboldali pártokkal? Ugyanis, miután a törvénytervezetet június elején elfogadta a törvényhozás, a parlamenti szuverenista pártok alkotmányellenességre, a szólásszabadság korlátozására hivatkozva megtámadták azt az Alkotmánybíróságon.

A helyzet pikantériája, hogy az elnök fellépésével azonos napon, július 10-én, csütörtökön az alkotmánybíróság elutasította a Fiatal Emberek Pártja (POT), az SOS Románia és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) panaszát, mivel úgy találta a testület, hogy – a pártok érvelésével ellentétben – a módosítás nem korlátozza a szólásszabadságot – írja laptársunk, a szintén a Klasszis Média Lapcsaládhoz tartozó Privátbankár, többek között a román nyelvű Szabad Európa alapján.

Nicusor Dan (balra) és George Simion egy elnökválasztási vitán

Fotó: Wikipédia/AUR Alianța pentru Unirea Românilor

Nicușor Dan az alkotmánybírósághoz intézett beadványában a törvény homályos megfogalmazásaira hivatkozott, és aggodalmát fejezte ki a szólásszabadság esetleges korlátozása miatt.

Az elnök felvetette, hogy vajon Mihai Eminescu, a nemzeti költő is büntethetővé válhat-e, illetve hogy a műveit cenzúrázhatják-e. Példaként a költő III. levelének egyik részletét idézte – noha találhatott volna ennél sokkal radikálisabbat is, mivel Eminescu művei egyes esetekben antiszemita hangvételűek, de épp ugyanezt a részletet nemrég George Simion is elszavalta a parlamentben.

Orbán Viktor támogatása

Emlékezetes, hogy május elején Orbán Viktor miniszterelnök is megszólalt a romániai elnökválasztással kapcsolatban, és a magyarellenességéről is ismert George Simion mellett tette le a garast tihanyi beszédében. A következőket mondta:

„A román elnökjelöltek vitájában megszólították Magyarországot a kereszténység kapcsán. Az egyik jelölt, Simion úr ezt mondta, idézem: »Most a nemzetek Európájának, a keresztény Európának van itt az ideje, amelyben harcolni fogunk a jogunkért, hogy európai polgárok legyünk.« Ezt nem Magyarországon mondták, hanem a szomszédos Romániában. Teljesen egyetértünk. Történelmi sorsközösségben élünk a románokkal. Nem szólunk bele a most folyó román elnökválasztási küzdelembe, de annyit üzenünk innen, a Kárpát-medence közepéről, e szimbolikus helyről, hogy biztosítjuk Románia népét és jövendő elnökét, hogy mi az összefogás és az együttműködés talaján állunk, ezért semmilyen elszigetelést, politikai retorziót nem fogunk támogatni Romániával és annak vezetőivel szemben.”

A román elnök kontraproduktivitással érvel

Az új román elnök, Nicușor Dan azzal érvel, hogy a módosított törvény mind elfogadási folyamatában, mind normatív tartalmában számos alkotmányos normát és elvet sért – ismerteti a Romania Journal.

Dan beadványában hangsúlyozza, hogy: „A fennálló polarizációval kapcsolatos bármely állami intézkedésnek garanciákat kell nyújtania, hogy azt ne lehessen az egyik, parlamenti többséggel rendelkező politikai oldal másik elleni fellépésének tekinteni.”

„A román államnak határozottan kell fellépnie a gyűlöletre uszítás, az idegengyűlölet és a diszkrimináció bármilyen formájának megelőzése és leküzdése érdekében. Ha azonban ezt nem kiegyensúlyozott módon, az alkotmányos rendelkezések szigorú betartásával teszi, az eredmény kontraproduktív lesz.

A román társadalom mélyen polarizált, az állami intézményekbe vetett bizalom alacsony, és az ezzel a polarizációval kapcsolatos bármilyen kiegyensúlyozatlan állami intézkedés csak növeli a társadalmi feszültséget és a hatóságokkal szembeni bizalmatlanságot” – teszi hozzá.