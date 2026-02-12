2p

Külpolitika Orbán Viktor Volodimir Zelenszkij Orosz-ukrán konfliktus

Orbán Viktor odapörkölt Zelenszkijnek – rossz néven vette az ukrán elnök célozgatását?

mfor.hu

Visszaszólt Zelenszkij posztjára.

A magyar miniszterelnök megszólítva érezte magát az ukrán vezető Ukrajna EU-csatlakozásáról szóló posztja által.

Szerda este az ukrán elnök hosszas bejegyzésben írt az X-en arról, hogy fontosnak tartja, hogy Ukrajna 2027-re technikailag mindenképpen készen álljon az uniós csatlakozásra, ehhez legalább a fő lépéseket teljesíteni fogják. Mint írta:

„konkrét dátumot akarok. Ha abban a megállapodásban, amelyet az Egyesült Államok, Oroszország – konkrétan Putyin –, én mint Ukrajna elnöke, valamint Európa aláír, nem szerepel dátum, akkor Oroszország mindent meg fog tenni a folyamat akadályozására. És nem feltétlenül a saját kezével, hanem bizonyos európai szereplőkön keresztül.”

Orbán Viktor minden bizonnyal az ukrán elnök utolsó mondatát vette magára, ugyanis csütörtök reggel, valószínűleg úton az EU-csúcsra, így szólt vissza Zelenszkijnek a közösségi oldalán:

„Tisztelt elnök úr, ön tévúton jár! Az uniós csatlakozás egy érdemeken alapuló folyamat, amelynek feltételeit a tagállamok és nem a tagjelölt országok határozzák meg.”

