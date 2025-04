Orbán Viktor szerint az ICC politikai bíróság, Netanjahu nagyon megdicsérte a magyar kormányfőt

Az ICC tavaly novemberben adott ki elfogatóparancsot (egy Hamász-vezető mellett) Netanjahu ellen is – a magyar miniszterelnök erre reagálva hívta meg magyarországi látogatásra az izraeli kormányfőt.

Kitért arra is, hogy az izraeli üzletemberek szeretik Magyarországot. Végezetül pedig barátjának nevezte Orbán Viktort.

Ő is kitért a Hamász terrortámadására, és azt mondta, hogy országa a barbarizmussal szemben küzd. Szerinte a közel-keleti térségben a terrorizmust Irán támogatja, amely ellen harcolni kell.

Benjamin Netanjahu beszédében megdicsérte Orbán Viktort, mert regnálása alatt Magyarország támogatja Izraelt és a zsidókat. Megköszönte neki azt is, hogy kiállt Izrael mellett az ICC-vel szemben.

Végezetül arról beszélt, hogy az izraeli kormányfő látogatása nemcsak politikai, hanem lelki, civilizációs látogatás is, Magyarországra pedig továbbra is számíthat Izrael.

A magyar kormányfő röviden kitért az izraeli-magyar gazdasági kapcsolatokra is: tájékoztatása szerint 150 izraeli vállalat több ezer embernek ad munkahelyet Magyarországon, főleg a gyógyszeriparban és a high-tech szektorban. Szerinte jó esély van arra, hogy az együttműködés folytatódik, például a hadiiparban is.

Egyúttal megerősítette, hogy Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC), amely tavaly novemberben elfogatóparancsot adott ki Netanjahu ellen. A napokban aláírta a kilépésről szóló dokumentumot, tette hozzá – ezt a teremben, amelyben izraeli újságírók is jelen voltak, szórványos taps fogadta.

Hozzátette: Magyarországon ezután sem fognak „Hamász-zászlókat lengetni”, és semmilyen toleranciát nem gyakorol majd az „antiszemitizmussal” szemben. (Itthon – az EU nagy részével ellentétben – minden palesztinpárti tüntetés vagy megemlékezés be van tiltva.) Orbán Viktor és Benjámin Netanjahu a tárgyalásuk utáni sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. április 3-án Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Kitért arra is, hogy Magyarországon van Európa harmadik legnagyobb zsidóközössége, szerinte Európában ők vannak a legnagyobb biztonságban.

A világ biztonsága hatalmasat változott az elmúlt években, ezt jelzi a Hamász 2023. október 7-i terrortámadása is; Magyarország világossá tette, hogy kiáll Izrael szuverenitása és biztonsághoz való joga mellett, jelentette ki Orbán Viktor csütörtökön a Karmelita kolostorban, Benjámin Netanjahuval közösen tartott sajtótájékoztatóján.

