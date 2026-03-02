Orbán Viktor szerint itt a bizonyíték arra, hogy kutya baja a Barátság kőolajvezetéknek

Orbán Viktor a Facebook-oldalára feltöltött videóban azt mondta: a műholdfelvételeket elérhetővé teszik, hogy mindenki láthassa őket.

A kormányfő szerint hétfő reggel nemzetbiztonsági egyeztetéssel indították a napot: részletes jelentést kapott a Barátság kőolajvezetéket ért támadásról és a vezeték állapotáról.

Hozzátette: a kormány rendelkezésére álló műholdfelvételek és operatív információk alapján egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes, és azt is megállapították, hogy a támadás közvetlenül nem érintette a vezetéket, ezért a vezeték újraindításának nincs technikai akadálya.

A Barátság kőolajvezeték és a Brodi olajszivattyú-állomás 2026. február 21-én

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

„Újra felszólítjuk Zelenszkij elnököt, hogy a Barátság vezetéket indítsa újra, és a viták lezárása érdekében engedje be a magyar és szlovák ellenőröket. Mindaddig fenntartjuk az ellenintézkedéseinket, amíg az ukránok nem indítják újra az olajszállítást. Amit Zelenszkij elnök csinál, az egy közönséges zsarolás Magyarországgal szemben. De Magyarország nem hagyja magát, és az olajblokádot le fogjuk törni” - fogalmazott Orbán Viktor.

Volodimir Zelenszkij múlt héten azt mondta, hogy nem fog gyorsan menni a vezeték kijavítása, akármit is követel Magyarország vagy az unió. Szerinte a magyaroknak „az oroszokat kéne megkérni, hogy adjanak energia-tűzszünetet.”