Orbán Viktor szövetségese meghívta magához Magyar Pétert

Csehországi látogatásra hívta meg Magyar Pétert Andrej Babis cseh kormányfő abban a levélben, amelyben a választási sikeréhez gratulált. A kormányfő egyebek mellett erről tájékoztatta az újságírókat hétfőn Prágában a cseh kabinet ülése utáni sajtótájékoztatón.

Andrej Babis kifejtette: nagyra értékeli, hogy Magyar Péter beszélt a visegrádi csoport újjáélesztéséről, esetleg kiszélesítéséről.

A választások előtt Babis támogatásáról biztosította Orbán Viktort, aki elveszítette végül a voksolást. Orbán Viktor reagálása, amikor alig néhány órával az urnák lezárása után elismerte vereségét, megmutatta, hogy egy demokrata és hogy Magyarország demokratikus állam – mondta.

„A kormányfő szerepe, hogy közeli kapcsolatban kell lennie mindenkivel” – válaszolta Andrej Babis az Orbán Viktorral fenntartott viszonyát tudakoló kérdésre. Hangsúlyozta, hogy a cseh érdekek érvényesítése érdekében minden kormányfővel és elnökkel jóban kíván lenni, példaként Emmanuel Macron francia elnököt és Jordan Bardella várható jövőbeni francia elnökjelöltet említette.

A cseh miniszterelnök azt várja Orbán Viktortól, hogy nem hagy fel a politikával. Magyar Péter első nemzetközi sajtótájékoztatója alapján az viszont igencsak kérdéses, hogy lesz-e még belőle valaha miniszterelnök. Erről itt olvashatnak:

Tomio Okamura, a cseh képviselőház, valamint a kormánykoalíciós Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom elnöke hétfőn Prágában újságírók előtt azt mondta: bízik abban, hogy az új magyar kormány szintén egyike lesz Csehország legközelebbi szövetségeseinek, akik Közép- és Kelet-Európa többi országával együtt igyekezni fognak felújítani a V4-ek befolyását