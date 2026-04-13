Orbán Viktor szövetségese meghívta magához Magyar Pétert

Andrej Babis cseh kormányfő levélben invitálta meg a választásokon győztes Tisza Párt elnökét.

Csehországi látogatásra hívta meg Magyar Pétert Andrej Babis cseh kormányfő abban a levélben, amelyben a választási sikeréhez gratulált. A kormányfő egyebek mellett erről tájékoztatta az újságírókat hétfőn Prágában a cseh kabinet ülése utáni sajtótájékoztatón.

Andrej Babis kifejtette: nagyra értékeli, hogy Magyar Péter beszélt a visegrádi csoport újjáélesztéséről, esetleg kiszélesítéséről.

A választások előtt Babis támogatásáról biztosította Orbán Viktort, aki elveszítette végül a voksolást. Orbán Viktor reagálása, amikor alig néhány órával az urnák lezárása után elismerte vereségét, megmutatta, hogy egy demokrata és hogy Magyarország demokratikus állam – mondta.

„A kormányfő szerepe, hogy közeli kapcsolatban kell lennie mindenkivel” – válaszolta Andrej Babis az Orbán Viktorral fenntartott viszonyát tudakoló kérdésre. Hangsúlyozta, hogy a cseh érdekek érvényesítése érdekében minden kormányfővel és elnökkel jóban kíván lenni, példaként Emmanuel Macron francia elnököt és Jordan Bardella várható jövőbeni francia elnökjelöltet említette.

A cseh miniszterelnök azt várja Orbán Viktortól, hogy nem hagy fel a politikával.

Tomio Okamura, a cseh képviselőház, valamint a kormánykoalíciós Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom elnöke hétfőn Prágában újságírók előtt azt mondta: bízik abban, hogy az új magyar kormány szintén egyike lesz Csehország legközelebbi szövetségeseinek, akik Közép- és Kelet-Európa többi országával együtt igyekezni fognak felújítani a V4-ek befolyását

Elkezdődött Trump blokádja

Elkezdődött Trump tengeri blokádja

Életbe lépett az Egyesült Államok által az iráni kikötők ellen meghirdetett blokád hétfőn – közölte Donald Trump.

J. D. Vance-nek is van aggódnivalója Magyar Péter győzelme miatt?

J. D. Vance-nek is van aggódnivalója Magyar Péter győzelme miatt?

Az Egyesült Államokat is felkavarhatja a Tisza győzelme.

Meglepő helyekről is gratuláltak Magyar Péternek

Meglepő, hogy ezek a vezetők is hamar gratuláltak Magyar Péternek

Még Orbán Viktor néhány szövetségese is jókívánságait fejezte ki a jövőbeni együttműködés jegyében.  

A Tisza-kormánnyal is folytatná az együttműködést Oroszország

A Tisza-kormánnyal is folytatná az együttműködést Oroszország

Oroszország arra számít, hogy az új magyar vezetéssel is folytatódnak a rendkívül pragmatikus kétoldalú kapcsolatok – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára hétfőn Moszkvában újságíróknak.

Nemcsak Putyinnak, hanem Netanjahunak is nagyon rosszul jött Orbán Viktor bukása

Izraelben a hírek élén állt vasárnap este a magyarországi parlamenti választás eredménye, Orbán Viktor veresége.

Elárulta Macron mit mondott Magyar Péternek

Elárulta Macron, mit mondott Magyar Péternek

A francia államfő nem rejtette véka alá fontos mondandóját, miközben gratulált a magyar választásokat megnyerő Tisza Párt vezetőjének.

Világsajtó a választások után: földcsuszamlást, európai örömmámort látnak

Világsajtó a választások után: földcsuszamlást, európai örömmámort látnak

Vezető nyugati hírportálok órákon keresztül első helyen számolnak és számoltak be a vasárnapi országgyűlési választások eredményéről.

Milliárdok hiányoznak: komoly veszélybe került Trump gázai újjáépítési terve

Milliárdok hiányoznak: komoly veszélybe került Trump gázai újjáépítési terve

Alig érkezett meg a beígért támogatások töredéke a gázai újjáépítésre, ami súlyosan hátráltatja Donald Trump kezdeményezését. A Reuters szerint a forráshiány már az új, amerikai támogatású gázai irányítás felállítását is megbénítja.

Pakisztánban tárgyal Amerika és Irán a tűzszünetről

Pakisztánban tárgyal Amerika és Irán a tűzszünetről

Elindult Pakisztánba az Egyesült Államok delegációja, amely az Iránnal folytatott béketárgyalások új fordulóján vesz részt. A küldöttséget JD Vance alelnök vezeti. Közben a közel-keleti helyzet nem csillapodik úgy, mint szeretnék.

Keleti szomszédunkkal is forró drótón van az Egyesült Államok

Keleti szomszédunkkal is forró drótón van az Egyesült Államok

A NATO keleti szárnyának biztonságát érintő fejleményekről és a gazdasági együttműködés prioritásairól egyeztetett telefonon Marco Rubio amerikai és Oana Toiu román külügyminiszter – közölte pénteken az Agerpres hírügynökség.

