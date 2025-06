Orbán Viktor ünnepli a lengyel elnökválasztás eredményét – megint fordul a kocka?

A helyi választási bizottság közlése szerint Nawrocki a voksok 50,9, míg Varsó liberális polgármestere, egyben a kormányzó Polgári Platform jelöltje, Rafal Trzaskowski a 49,1 százalékát szerezte meg, írta laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.

Nawrocki várhatóan folytatja majd az alkotmány által engedélyezett két ciklusát kitöltő, most búcsúzó Andrzej Duda politikáját, azaz arra (is) használja majd elnöki jogkörét, hogy blokkolja Donald Tusk miniszterelnök EU-párti programját. Emiatt instabilabbá válhat a kormányzás, mégha előrehozott választás nem is valószínű.