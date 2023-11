Ezen is veszítünk: száguldóra vette a tempót az amerikai gazdaság

Rekorderedményekről számolt be az Egyesült Államok gazdasági kormányzata a napokban. Az amúgy is rég látott magaslatokba szökő dollárárfolyammal az olaj is tovább mászik fel a képzeletbeli toronyra. Ezt minden tankolásnál érezni fogja minden autós, ahogy minden vásárló is, akinek hozzá kell jutnia a szükséges termékekhez.