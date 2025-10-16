Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Külpolitika Donald Trump Orbán Viktor

Orbán Viktor valamikor talán találkozik Donald Trumppal

Az időpont már megvan.

„Találkozó az lesz, nem is olyan soká” – mondta Orbán Viktor a Karmelita kolostor könyvtárában a Mandinernek arról, hogy találkozik-e Donald Trump amerikai elnökkel a közeljövőben. 

Azt mondta: „Van időpont is, a tárgyalási tematika is nyolcvan százalék körüli állapotban van. Amikor az amerikaiakkal meg tudunk egyezni a maradék húsz százalékról is, akkor az amerikaiakkal közösen eldöntjük, hogy mikor jelentjük be a találkozót, és akkor ez létre fog jönni.”

Arról, hogy a találkozó nyolcvan százalékában, amelyről már megegyeztek, miről lesz szó, a miniszterelnök azt mondta: a gazdaságról. Kijelentette, Trump hatalomba lépése óta elintézték a vízummentesség ügyét, nyolc nagy amerikai beruházás érkezett Magyarországra, és még az idén további három amerikai beruházás érkezik.

Daniel Freund

Feljelentették Orbán Viktort egy kémszoftveres támadás ügyében

Daniel Freund szerint vannak arra utaló jelek, hogy a magyar titkosszolgálat támadta a levelezését.     

Bejelentést tett a NATO-főtitkár

Megerősíti a drónok elleni védekezést a NATO

A NATO számos további intézkedést hoz, amely megerősíti, kibővíti és felgyorsítja a szövetségesek drónok elleni védekezésre való képességét – jelentette ki szerdán Brüsszelben a szervezet főtitkára.

Jó hírt kapott Orbán Viktor Lengyelországból

Jó hírt kapott Orbán Viktor Lengyelországból

A lengyelek többsége az általuk vártnál rosszabbnak tartja a két évvel ezelőtti parlamenti választások nyomán alakult Tusk-kormány munkáját – derül ki a Rzeczpospolita napilapban szerdán közzétett felmérésből.

Ki nem találná, hol tűnt fel megint Szijjártó Péter

Egyik kedvenc helyéről jelentkezett be a miniszter.

Nem jönnek a holttestek, veszélyben a gázai tűzszünet

Nem jönnek a holttestek, veszélyben a gázai tűzszünet

Izrael egyre idegesebb.

Trump már meg is fenyegette a Hamászt

Trump már meg is fenyegette a Hamászt

Akár erővel is lefegyverezné a szervezetet az amerikai elnök.

Még bizonytalan, hogy Magyarország megkapja-e a már felszabadított uniós forrásokat

Még bizonytalan, hogy Magyarország megkapja-e a már felszabadított uniós forrásokat

Jogi szempontból is, de a Magyarországnak járó uniós források szempontjából különösen érdekes ügy tárgyalását tartották az Európai Bíróságon.

Justin McKenzie Smith kezet ráz Sulyok Tamással

Megkezdte működését az Egyesült Királyság új budapesti nagykövete

Miután átadta Sulyok Tamásnak a megbízólevelét, Justin McKenzie Smith megkoszorúzta az Ismeretlen Katona síremlékét a Hősök terén.

A Krím-félsziget

Felgyújtották az ukrán drónok a Krím fontos olajtározóját

Hétfőn lángra lobbant egy olajterminál Feodoszija városában, az Oroszország által megszállt Krím félszigeten, miután ukrán drónok támadták őket.

Túlkínálat jöhet az olajpiacon 2026-ban

Túlkínálat jöhet az olajpiacon 2026-ban

Az olajárak nagyot estek idén, és az előrejelzés alapján folytatódhat ez a trend. A közúti közlekedésből eredő üzemanyag-kereslet csökken, de a világ olajkereslete tovább növekszik. 

