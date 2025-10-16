Orbán Viktor valamikor talán találkozik Donald Trumppal

„Találkozó az lesz, nem is olyan soká” – mondta Orbán Viktor a Karmelita kolostor könyvtárában a Mandinernek arról, hogy találkozik-e Donald Trump amerikai elnökkel a közeljövőben.

Azt mondta: „Van időpont is, a tárgyalási tematika is nyolcvan százalék körüli állapotban van. Amikor az amerikaiakkal meg tudunk egyezni a maradék húsz százalékról is, akkor az amerikaiakkal közösen eldöntjük, hogy mikor jelentjük be a találkozót, és akkor ez létre fog jönni.”

Arról, hogy a találkozó nyolcvan százalékában, amelyről már megegyeztek, miről lesz szó, a miniszterelnök azt mondta: a gazdaságról. Kijelentette, Trump hatalomba lépése óta elintézték a vízummentesség ügyét, nyolc nagy amerikai beruházás érkezett Magyarországra, és még az idén további három amerikai beruházás érkezik.