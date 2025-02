Orbán Viktor vendége a német radikális jobboldal vezére, Alice Weidel – kövesse velünk percről percre!

Bár a sajtómeghívó 10 óra 20 percre szólt, kiderült, akkor még csak a sajtó munkatársainak beengedése kezdődött. Ám most már a 11 órai kezdés is meghiúsult.

Helyszíni tudósítónk arról tájékoztatott, megérkezett Kovács Zoltán nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkár, aki Orbán Viktor éves rendszeres nemzetközi sajtótájékoztatóit is moderálni szokta.

Végre elkezdik, Kovács Zoltán harangozta be őket.

Az AfD nem az a párt, melyet Európában szívesen fogadnak a miniszterelnökök, itt az ideje, hogy ezen változtassunk – kezdte Orbán Viktor. A kormányfő szerint Magyarország és Németország gazdasága szoros kapcsolatban áll, ezért várják, hogy a német gazdaság sikeres legyen, mert „a farvizén” a hazai gazdaság is sikeres lesz.

Orbán Viktor ismét leszögezte békepárti álláspontját, míg szerinte az EU „harci színekbe festette arcát”, és önti a pénzt a háborúba. Szerinte már Washington is békepárti lett.

Kelettel és Nyugattal is jó kapcsolatot szeretne kialakítani – mondta az AfD vezetője. Az EU-val kapcsolatban megjegyezte, ő visszafogottabban kritizálja a közösséget, mint Orbán Viktor, de szerinte közösen kell megreformálni az EU-t, ami csak akkor sikerülhet, ha erős nemzetek alkotják, a bürokratikus, korrupt rendszert lebontják.

Orbán Viktor a kérdésre úgy felelt, a migráció „kis híján tönkretett minket” az akkori német vezetés részvételével meghozott szabályok révén. Szerinte a napi egymillió eurós büntetés még minidig olcsóbb, mint befogadni az illegális migránsokat, ráadásul – vélte – ez visszafordíthatatlan változásokat hozna. Leszögezte, a határok engedély nélküli átlépése bűncselekmény. Orbán Viktor Magyarországot a németek „végvári kapitányának” nevezte, és azt kérte, ne büntessék Magyarországot. Hozzátette, a migrációs paktumot „ki kell dobni”, az ellen „fel kell lázadni”, ahogy azt a lengyelek is teszik.

