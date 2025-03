Egyedül Orbán Viktor vétózta meg az EU Ukrajnát támogató nyilatkozatát

Tavaly decemberben kinevezték, most foglalhatja el új pozícióját.

Az elszigeteltségről beszélt António Costa, az Európai Tanács elnöke is. Azt mondta, „Magyarország elszigetelt ország az EU-ban, és nem képes megosztani közösségünket”. Hozzátette, tiszteletben tartja az ukrán háború kapcsán a magyarok álláspontját, de „mi huszonhatan vagyunk a huszonhétből, ami sokkal több, mint a velünk szemben álló egyetlen kormány álláspontja” — teszi hozzá a HVG.

Az EU-csúcs elején Volodimir Zelenszkij is részt vett. Az uniós vezetők másfél órát tárgyaltak ukrán elnökkel, aki Emmanuel Macron francia elnökkel külön is egyeztetett.

Ukrajnával kapcsolatban arról állapodtak meg a vezetők (Orbánt kivéve), hogy mindent megtesznek az országnak szánt pénzügyi- és katonai támogatások növeléséért. Az Oroszország elleni szankciókat pedig fokozzák. Emellett azt is kimondták, hogy békét csak Ukrajna és az Európai Unió részvételével, megfelelő biztonsági garanciák mellett lehet kötni. A vétótól elálló Szlovákia kedvéért pedig azt is beleírták a dokumentumba, hogy felhívják a Bizottságot, Ukrajnát és Szlovákiát az ukrajnai gáztranzit problémájának mihamarabbi rendezésére.

Megegyeztek az Európai Unió felfegyverzéséről az uniós állam- és kormányfők a megváltozott geopolitikai helyzet miatt összehívott rendkívüli EU-csúcson. Ukrajna támogatásával kapcsolatban azonban Orbán Viktor vétózott, így a másik 26 tagállam egy külön nyilatkozatot adott ki. Bár korábban Robert Fico szlovák miniszterelnök is vétót lengetett be, végül Magyarország egyedül maradt a kérdésben — írja a 444.

