Orbán Viktor mégsem vétózta meg az uniós orosz szankciók meghosszabbítását

Három másik személyt is töröltek a listáról, mert meghaltak — teszi hozzá a Reuters.

A színfalak mögött folytatott intenzív tárgyalások után végül kompromisszum született arról, hogy a Magyarország által kért nyolcnál kevesebb nevet adnak ki és Mihail Fridman, az orosz olaj- és bankmágnás akinek levételét a listáról egy ideig Luxemburg is támogatta, nincs közöttük.

Budapest követelte, hogy több nevet vegyenek le a feketelistáról – mondta több diplomata az Euronewsnak. A neveket nem hozták nyilvánosságra, de a Szabad Európa Rádió korábban hét oligarcha, köztük Mihail Fridman és Dmitrij Mazepin, valamint Oroszország sportminiszterének kilétéről számolt be a kérés részeként.

Magyarország vétóját a héten többször is megerősítették a nagykövetek közötti megbeszéléseken, sikertelen próbálkozásokkal hétfőn, szerdán és legutóbb csütörtök délután. Minden egyes sikertelenséggel tovább ketyegett az óra.

