Orbán Viktorék milliárdokat akasztanának le a brüsszeli pénzekből

A SAFE (Security Assistance Facility for Europe) néven futó kezdeményezés célja, hogy a tagállamok olcsó hitelek segítségével növeljék védelmi képességeiket, és – ha úgy döntenek – fegyvereket vásároljanak Ukrajna számára. A program teljes keretösszege 150 milliárd euró. A SAFE az Európai Bizottság márciusi ReArm Europe programjának része, amely azt célozza, hogy csökkentse az EU hosszú távú katonai függőségét az Egyesült Államoktól.

Tizennyolc uniós tagállam, köztük Magyarország jelezte, hogy részt kíván venni az Európai Bizottság új védelmi hitelprogramjában, és összesen 127 milliárd eurónyi kedvezményes kölcsönt igényelt a keddi határidőig – jelentette be szerdán a Bizottság .

