1p
Külpolitika Európai Unió Orosz-ukrán konfliktus

Orbán Viktorék nem akármilyen telekonferenciára kaptak meghívót

mfor.hu

A Trump-Zelenszkij egyeztetés után tájékoztatják az európai vezetőket. 

António Costa, az Európai Tanács elnöke közölte, hogy holnap újabb egyeztetés lesz a 27 uniós tagállammal a Fehér Házban zajlott mai tárgyalások eredményeiről. Úgy fogalmazott:

holnap 13 órára videókonferenciát hívtam össze az Európai Tanács tagjai számára, hogy beszámoljak a mai washingtoni megbeszélésekről Ukrajnával kapcsolatban.

Az Egyesült Államokkal közösen az Európai Unió továbbra is azon dolgozik, hogy tartós béke szülessen, amely megőrzi Ukrajna és Európa létfontosságú biztonsági érdekeit – tette hozzá.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Zelenszkij

Zelenszkij nagyon fájdalmas engedményekre kényszerülhet hétfő este

Ukrajnának jelentős területekről kell de facto lemondania, és nem lehet a NATO tagja.

Trump majdnem Putyin arcába vágta az ajtót?

Trump majdnem Putyin arcába vágta az ajtót?

Egyes sajtóhírek szerint igen.

Szijjártó Péter kiakadt: nekiugrott az ukrán külügyminiszter?

Szijjártó Péter kiakadt: nekiugrott az ukrán külügyminiszter?

Diplomáciai odamondogatást hozott a hétfő.

A Világélelmezési Program segélyszállítmányai egy gázai határátkelőnél (korábbi felvétel)

Óriási tüntetések Izraelben – megdöbbentő dolgot látott egy magyar újságíró a gázai határnál

A háború befejezését és a túszok kiszabadítását követelték tüntetők Izraelben. Eközben az egyiptomi-gázai határnál tíz kilométer hosszú, segélyeket szállító kamionsor torlódott fel.

Putyin kottájából játszik Trump a Zelenszkijjel való hétfő esti tárgyaláson?

Putyin kottájából játszik Trump a Zelenszkijjel való hétfő esti tárgyaláson?

Első ránézésre elfogadhatatlan feltételekhez köti az amerikai elnök a békekötést.

Óriási a baj déli szomszédunknál

„Eljön a pillanat, amikor valakit megölnek” – figyelmeztetett a szerb elnök.

Szijjártó Péter gyorsan felhívta Szergej Lavrovot

Szijjártó Péter gyorsan felhívta Szergej Lavrovot

Ezúttal sem beszélt olyan keményen a háborút kirobbantó ország külügyminiszterével, mint ahogy az ukránoknak szokott üzenni a magyar ülügyminiszter.

Zelenszkij megkongatta a vészharangot, és komoly figyelmeztetést tett

Zelenszkij megkongatta a vészharangot, és komoly figyelmeztetést tett

Erősebb orosz támadások jöhetnek. 

Putyin, Trump

Túljárt Putyin Trump eszén, és tett egy sokatmondó megjegyzést

Az alaszkai csúcson nem jelentettek be semmilyen egyezséget az ukrajnai háborúról. Arról sem tudtunk meg semmi konkrétumot, hogy a színfalak mögött történt volna jelentős előrehaladás. 

Donald Trump elmondta: egy kulcsfontosságú részlet Zelenszkijen múlik

Donald Trump fontos bejelentése: ez Zelenszkijen múlik

A hétfői találkozó sikerén sok múlik.

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168