Orbán Viktorék nem akármilyen telekonferenciára kaptak meghívót

António Costa, az Európai Tanács elnöke közölte, hogy holnap újabb egyeztetés lesz a 27 uniós tagállammal a Fehér Házban zajlott mai tárgyalások eredményeiről. Úgy fogalmazott:

holnap 13 órára videókonferenciát hívtam össze az Európai Tanács tagjai számára, hogy beszámoljak a mai washingtoni megbeszélésekről Ukrajnával kapcsolatban.

Az Egyesült Államokkal közösen az Európai Unió továbbra is azon dolgozik, hogy tartós béke szülessen, amely megőrzi Ukrajna és Európa létfontosságú biztonsági érdekeit – tette hozzá.