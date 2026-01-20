Orbán Viktorék örülhetnek, de tényleg befuthat a patrióta szövetséges Portugáliában?

A várakozásoknak megfelelően a február 8-i második fordulóban dől majd el, hogy ki lesz Portugália következő elnöke a két, öt-ötéves ciklusa után leköszönő jobbközép politikus, Marcelo Rebelo de Sousa után. Bár számítani lehetett arra, hogy az első fordulóban egyik jelölt sem szerzi meg az abszolút többséget, valójában a portugál elnökválasztásokon a második forduló ritka, mint a fehér holló: legutóbb 40 éve, 1986-ban volt rá példa – írta meg laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.

António José Seguro hívei előtt ünnepli győzelmét a portugál elnökválasztás első fordulójában

Fotó: Facebook / António José Seguro

Az első fordulóban a balközép Szocialista Párt jelöltje, António José Seguro győzött, a voksok valamivel több mint 31 százalékát megszerezve. A második helyen, 23,5 százalékos eredménnyel a jobboldali radikális Chega (Elég) párt vezetője, az Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel egy európai pártcsaládban, a Patrióták Európáért frakcióban helyet foglaló André Ventura végzett.

Már a kampány is nem várt fordulatokat hozott: az utolsó pillanatokban előkerült szexuális vádak miatt kiesett a versenyből a Liberális Kezdeményezés támogatottságát élvező Cotrim de Figueiredo, miközben Venturáék egyik plakátját a bíróság vetette le a hirdetőoszlopokról, rasszistának bélyegezve azokat.

