Orbán Viktorék szövetségesének még várnia kell, elsöpörte őt a baloldal a portugál elnökválasztáson

Imre Lőrinc

Bár a portugál elnökválasztás második fordulójába bejutott a radikális jobboldali Chega (Elég) jelöltje, André Venturának nem sok esélye volt a Szocialista Párt elnökaspiránsával szemben. António José Seguro fölényes győzelmet aratott, így baloldali államfője lesz Portugáliának a következő öt évben. 

Elsöprő győzelmet aratott vasárnap a portugál elnökválasztás második fordulójában a Szocialista Párt jelöltje. António José Seguro az exit pollok szerint a szavazatok 67-73 százalékát gyűjtötte be. Ellenfele a jobboldali radikális Chega (Elég) párt vezetője 33 százalékot kapott – André Ventura volt Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel egy európai pártcsaládban, a Patrióták Európáért frakcióban foglal helyet.

António José Seguro a győzelmét követően a közösségi oldalán azt írta, hogy „minden portugál elnöke lesz, éljen Portugália!” – írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu.

Megválasztott elnök – ezzel a képpel jelentette be győzelmét António José Seguro a közösségi oldalán
Fotó: Facebook/ António José Seguro

Az elnökválasztás tétje az volt, hogy ki veheti át a leköszönő jobbközép politikus, Marcelo Rebelo de Sousa helyét, akinek két, öt-ötéves ciklusa után lejárt az államfői mandátuma.  

Bár számítani lehetett arra, hogy az első fordulóban egyik jelölt sem szerzi meg az abszolút többséget, valójában a portugál elnökválasztásokon a második forduló ritka, mint a fehér holló: legutóbb 40 éve, 1986-ban volt rá példa.

A teljes cikkben arról is olvashatnak, hogy a Chega számára a minimális győzelmi esélyei ellenére mik voltak a legfontosabb céljai a második forduló előtt, és a portugál belpolitika egyre szövevényesebb viszonyaiba is betekintést nyerhetnek.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

