Orbán Viktorék szövetségesének még várnia kell, elsöpörte őt a baloldal a portugál elnökválasztáson

Elsöprő győzelmet aratott vasárnap a portugál elnökválasztás második fordulójában a Szocialista Párt jelöltje. António José Seguro az exit pollok szerint a szavazatok 67-73 százalékát gyűjtötte be. Ellenfele a jobboldali radikális Chega (Elég) párt vezetője 33 százalékot kapott – André Ventura volt Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel egy európai pártcsaládban, a Patrióták Európáért frakcióban foglal helyet.

António José Seguro a győzelmét követően a közösségi oldalán azt írta, hogy „minden portugál elnöke lesz, éljen Portugália!” – írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu.

Megválasztott elnök – ezzel a képpel jelentette be győzelmét António José Seguro a közösségi oldalán

Fotó: Facebook/ António José Seguro

Az elnökválasztás tétje az volt, hogy ki veheti át a leköszönő jobbközép politikus, Marcelo Rebelo de Sousa helyét, akinek két, öt-ötéves ciklusa után lejárt az államfői mandátuma.

Bár számítani lehetett arra, hogy az első fordulóban egyik jelölt sem szerzi meg az abszolút többséget, valójában a portugál elnökválasztásokon a második forduló ritka, mint a fehér holló: legutóbb 40 éve, 1986-ban volt rá példa.

