Orbán Viktornak volt egy pár nagyon fontos, titkos telefonhívása

Több telefonos egyeztetést tartott a november 5-i választások óta Donald Trump és Orbán Viktor – tudta meg a Szabad Európa több, egymástól független forrástól. A lap úgy tudja, Donald Trumpot elsősorban az érdekli, Orbán Viktor mit gondol az Ukrajnában zajló háború gyors lezárásáról. Egy másik forrás szerint az amerikai elnök többek között arról kérdezte őt, milyennek látja Oroszország képességeit a háború folytatására, mennyire látja háborúállónak Vlagyimir Putyin rendszerét, és ennek fényében milyen rendezési menetrendet képzel el.

A Szabad Európa emlékeztet: Orbán Viktor szerint előbb azonnali tűzszünetre lenne szükség, ezután lehetne elkezdeni tárgyalni egy későbbi, hosszú távú békemegállapodásról. Ezek az elképzelések egyébként elég közel állnak Donald Trump eddigi nyilatkozataihoz.

Orbán Viktor 2022-ben így telefonált Donald Trumppal - az utóbbi hetekben többször is megcsörrenhetett a telefon a Karmelitában.

Fotó: Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A lap arról is ír: decemberben valóban jöhet a „békemisszió 2.0” Orbán Viktor részéről. Júliusban Kijevben, Moszkvában és Pekingben járt a magyar miniszterelnök, majd Donald Trumpot látogatta meg Floridában – most Trump üzenetét vinné el a feleknek. A cikkből az is kiderül: ősznél hamarabb valószínűleg nem lesz új amerikai nagykövet a távozó David Pressman helyett; mindenesetre Trump közvetlen környezetében „legalább négyen vannak”, akik szívesen jönnének Budapestre politikai kinevezettnek.