E témában most Orbán Viktornál is pattog a labda Ukrajna ügyében

Ez a kérdés a hazai politikának is fontos témája. Várjuk a politikusuk véleményét, hivatalos állásfoglalását.

Az EU részéről a Bizottság javaslatot tesz egy tanácsi határozatra, amely hivatalosan is jóváhagyná a megállapodást. A végleges elfogadásra az EU-Ukrajna Társulási Bizottságon keresztül kerül sor a tervek szerint.

Ukrajna eközben vállalja, hogy 2028-ig bevezeti az uniós mezőgazdasági szabályokat, beleértve az állatjóléti követelményeket és a növényvédő szerekre vonatkozó előírásokat is, valamint megnyitja a piacát az uniós baromfi-, sertés- és cukorexport előtt.

Az uniós gazdák védelme szempontjából kevésbé fontos termékek, például a fermentált tej vagy a szőlőlé esetén megszűnnek a korlátozások, de olyan termékek is vannak, amelyek esetében nem, vagy alig emelik a behozatali kvótát.

A legfontosabb feladat az európai közösségbe irányuló ukrán mezőgazdasági export körüli viták rendezése volt az Európai Unió és Ukrajna közötti kereskedelmi tárgyalásokon – és az Európai Bizottság szerint ezt a feladatot sikerült teljesíteni azzal, hogy hétfőn a felek aláírtak egy kereskedelempolitikai megállapodást – jelentette az Euronews, amiről a HVG is beszámolt .

Egyezségre jutott az Európai Unió és Ukrajna a szabadkereskedelmi megállapodásuk átalakításáról, most a tagállamoknak is jóvá kell hagyniuk.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!