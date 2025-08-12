Orbán Viktort idézte Donald Trump, de mit szól Zelenszkij?

Donald Trump szerint „puhatolózó” jellegű lesz, és konstruktív lehet a péntekre tervezett alaszkai találkozója Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – az amerikai elnök erről hétfői sajtótájékoztatóján beszélt a Fehér Házban.

Donald Trump „tiszteletteljes” lépésnek nevezte orosz részről azt, hogy Oroszország elnöke utazik az Egyesült Államok területére, nem pedig az amerikai fél utazik oda, vagy tartják harmadik államban a találkozót. Hozzátette, hogy a kezdeményezés Oroszországtól indult, és azon azt az üzenetet fogalmazza majd meg az orosz elnök felé, hogy be kell fejeznie a háborút.

„Szeretnék látni egy tűzszünetet, és a lehető legjobb egyezséget, ami elérhető mindkét fél számára”

- fogalmazott Trump.

Az elnök elmondta, hogy az orosz államfővel konstruktív megbeszélésre számít, és hozzátette, hogy azt követően azonnal tájékoztatni fogja Volodimir Zelenszkijt és az európai vezetőket is arról, hogy milyen egyezség lehetséges. Trump az orosz elnökkel tervezett találkozó lehetséges kimenetelei között említette ugyanakkor azt is, hogy feláll az asztaltól, és azt mondja „végeztem”.

„Meg fogjuk látni, hogy mi Putyin elnök elképzelése, és amennyiben ez egy tisztességes megállapodás, akkor azt közvetítjük az Európai Unió vezetői felé, a NATO vezetői felé és természetesen Zelenszkij elnök felé, akit tiszteletből elsőként hívok majd fel, azt hiszem”

- mondta el az amerikai elnök, és hozzátette, akár arra a következtetésre is juthat, hogy „sok szerencsét, folytassátok a harcot”, de arra is, hogy lehetséges a megállapodás.

Az amerikai elnök azt is közölte, hogy a következő találkozónak már Zelenszkij és Putyin között kellene megtörténnie, és hangsúlyozta, ennek létrejöttén dolgozik, és szükség szerint azon harmadik félként ő is részt vesz.

Trump kijelentette, hogy soha nem volt barátja Oroszországnak, de mindig „jól kijött” Putyinnal orosz elnökkel, és azt is kifejtette, hogy Zelenszkij ukrán elnökkel is „jól kijön”, ugyanakkor „súlyosan” nem ért egyet azzal, amit az ukrán államfő tett, mert „ennek a háborúnak soha nem lett volna szabad megtörténnie”.

„Kicsit zavar az a tény, hogy Zelenszkij azt mondja, alkotmányos jóváhagyásra van szüksége, hiszen ahhoz nem volt szükség jóváhagyásra, hogy háborúba vonuljon”

- fejtette ki az elnök azzal kapcsolatban, hogy egy lehetséges békemegállapodás területcserével is járhat. [Az amerikai elnök itt elfelejtette, hogy Zelenszkijnek nem sok választást hagyott a meginduló orosz invázió – a szerk.] Trump elmondta, célja, hogy Ukrajna visszakapjon bizonyos, jelenleg orosz megszállás alatt álló „elsőrendű” tengerparti területeket.

Trump a fehér házi sajtótájékoztatón idézte Orbán Viktort, akiről azt mondta, hogy jól ismeri a két háborúban álló országot, és akinek korábban azt a kérdést tette fel, hogy Oroszországot legyőzheti-e Ukrajna. Az amerikai elnök a magyar miniszterelnök válaszát felidézve elmondta, hogy Oroszország hatalmas, amely harc és háború által alakította ki államát, majd tovább idézve a magyar kormányfőt Trump úgy fogalmazott, hogy

„Kína a kereskedelem által éri el a győzelmeit, míg Oroszország háborúban”.

Nem engedmények, hanem fokozódó nyomás kellene

Engedmények nem fogják rábírni Oroszországot a harcok leállítására, ezért szükséges a nyomás növelése Moszkvára – vélekedett hétfőn Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en az augusztus 15-re tervezett orosz-amerikai csúcstalálkozó előtt.

„Oroszország elhúzza a háborút, ezért keményebb globális nyomást érdemel. Oroszország elutasítja az öldöklés leállítását és ezért nem szabad semmilyen jutalmat kapnia, vagy előnyhöz jutnia” – írta Zelenszkij.

„Ez nemcsak egy erkölcsi, hanem egy észszerű álláspont. Engedmények nem győznek meg egy gyilkost”

- hangoztatta az ukrán vezető.

Zelenszkij mikroblogján egyúttal beszámolt azokról a telefonbeszélgetéseiről, amelyeket az indiai miniszterelnökkel, a szaúdi trónörökössel, később pedig Mark Carney kanadai miniszterelnökkel és Gitanas Nauseda litván elnökkel folytatott.

Az ukrán elnök köszönetet mondott Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökösnek „a béke érdekében tett erőfeszítésekre való készségéért”. „A vezetőkkel gyakorlatilag éjjel-nappal folyamatos a kommunikáció – állandó kapcsolatban vagyunk” – írta az X-en.

„Most érkezett el az a pillanat, amikor valódi esély van a békére” – fűzte hozzá.

Az ukrán vezető közölte, hogy hosszasan beszélt Narendra Modi indiai kormányfővel, akivel megvitatták az orosz olaj elleni szankciók kérdését, és megállapodtak egy szeptemberi személyes találkozóban.

„Fontos, hogy India támogassa békére irányuló erőfeszítéseinket, és ossza azt az álláspontot, hogy mindenről, ami Ukrajnát érinti, Ukrajna részvételével kell dönteni” – húzta alá Zelenszkij, hozzátéve, hogy „fontos, hogy minden olyan vezető, akinek kézzelfogható befolyása van Oroszországra, megfelelő jelzéseket küldjön Moszkvának”.

Modi a nap folyamán közölte, hogy örül a várható találkozónak Zelenszkijjel és hogy hallhatja véleményét a legújabb fejleményekkel kapcsolatban. Az indiai miniszterelnök hangsúlyozta: ismertette Újdelhi álláspontját, miszerint az ukrajnai konfliktus gyors és békés rendezésére van szükség.

Zelenszkij a kanadai miniszterelnökkel folytatott beszélgetése során azon véleményének adott hangot, miszerint Oroszország csak időt akar nyerni, és nem akarja lezárni a háborút. Az ukrán elnök szerint ennek bizonyítéka a fronton kialakult helyzet és Oroszország „rosszindulatú támadásai” az ukrajnai polgári infrastruktúra és az egyszerű emberek ellen. Sürgette egyben a kijevi vezetés szövetségeseit, hogy tartsák hatályban az Oroszország elleni szankciókat mindaddig, amíg Ukrajna nem kap biztonsági garanciákat.

Zelenszkij közölte továbbá: egyetért a litván elnökkel abban, hogy a diplomáciai rendezés előtt tűzszünetre van szükség.

Leszögezte egyúttal, hogy Ukrajna nélkül nem dönthetnek az ország jövőjéről. „Szintén nem lehetnek ilyen jellegű döntések biztonsági garanciák nélkül” – tette hozzá.

Zelenszkij esti videóüzenetében hangoztatta: nincs jele annak, hogy Oroszország fel akarna hagyni az ellenségeskedéssel Ukrajnával szemben.

„Éppen ellenkezőleg, csapataikat, illetve erőiket oly módon mozgatják, hogy újabb támadó műveletekbe tudjanak kezdeni”

- jelentette ki az ukrán hírszerzés értesüléseire hivatkozva.