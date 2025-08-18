3p
Óriási a baj déli szomszédunknál

„Eljön a pillanat, amikor valakit megölnek” – figyelmeztetett a szerb elnök.

Kemény fellépést jelentett be a kormányellenes tiltakozókkal szemben Aleksandar Vucic szerb elnök vasárnap, ezzel reagálva a napok óta tartó, folyamatosan erőszakba torkolló tüntetésekre. Mint mondta, az ország vezetése néhány napon belül meglepő döntéseket fog hozni, amelyeket határozott akció követ majd.

„Ellen fogunk állni a külső nyomásnak, és győzni fogunk” – húzta alá. Hozzátette, mindazokat, akik erőszakos cselekményeket követtek el, előállítják.

A szerb elnök szerint amennyiben nem lesznek határozottabb intézkedések az utcán folyó erőszakkal szemben, eljön a pillanat, amikor valakit megölnek. „Minden mást már megtettek, már csak az maradt, hogy elkezdjenek gyilkolni. Nem túlzok, mondom, napok kérdése, hogy ez megtörténjen. Szó szerint napok kérdése, hogy elkezdjenek a nyílt utcán gyilkolni” – szögezte le.

Aleksandar Vucic azt követően hívott össze rendkívüli sajtótájékoztatót vasárnapra, hogy Belgrádban, Újvidéken és Valjevóban az utóbbi napokban egyre erőszakosabbá váltak a több mint kilenc hónapja tartó kormányellenes tüntetések, amelyeket az újvidéki pályaudvar tetejének részleges leszakadása váltott ki. A tiltakozók a kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) tagjaival és szimpatizánsaival, valamint a rendőrökkel is összecsaptak, valamint az SNS pártirodáját is felgyújtották.

Az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője tavaly november 1-jén szakadt le 16 ember halálát okozva. Ezután országos tiltakozások kezdődtek, amelyek a mai napig tartanak. A követelések között szerepelt a baleset felelőseinek felkutatása és felelősségre vonása mellett a vasútállomás felújítására vonatkozó dokumentumok nyilvánosságra hozatala, az elmúlt hónapokban a tüntetőkre támadók felelősségre vonása, a tiltakozások miatt őrizetbe vett diákok és tanárok szabadon engedése, valamint a felsőoktatásra szánt költségvetési keret 20 százalékos növelése. A kormány szerint már teljesültek a követelések, ezért a további tiltakozások indokolatlanok.

Fotó: Depositphotos

Az illetékes szervek 16 ember ellen emeltek vádat mulasztás és veszélyeztetés miatt, az újvidéki felsőügyészség pedig a felújítás során elkövetett esetleges korrupció gyanúja miatt indított nyomozást.

A vasútállomás 1964-ben átadott épületét 2021-2022-ben több hullámban újították fel, és a munka tavaly is folytatódott. Goran Vesic építésügyi miniszter tavaly júliusban jelentette be, hogy befejezték a felújítást, az egész épület újra használható.

A miniszter azóta lemondott, de közölte, nem tartja magát felelősnek a tragédiáért. Felelősséget vállalt viszont Újvidék polgármestere és a miniszterelnök. Milan Djuric és Milos Vucevic január végén jelentette be lemondását. Az új miniszterelnököt és a kormányt április 16-án választotta meg a parlament.

(MTI)

