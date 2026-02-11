2p
Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus Volodimir Zelenszkij

Óriási bejelentésre készülhet Zelenszkij a háború negyedik évfordulóján

mfor.hu

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hamarosan bejelenti: elnökválasztás lesz Ukrajnában, a lakosság pedig szavazhat arról, elfogadják-e a háborút lezáró béketervet.

Erről a Financial Times írt. A lap szerint a hivatalos bejelentés 2026. február 24-ére várható, az orosz invázió kezdetének évfordulójára. A választás és a népszavazás pontos dátuma még nem ismert – várhatóan májusban kerülhet erre sor.

A népszavazás fő kérdése az lesz, hogy Ukrajna kössön-e békét Oroszországgal úgy, hogy az akár területeinek (legalább de facto, de lehet, hogy hivatalos) elvesztésével is járhat. Ukrajna ugyanis alkotmánya szerint nem adhat át területeket más országnak, amíg erről népszavazás útján konszenzus nem születik.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mandátuma 2024-ben lejárt, Oroszország és a Trump-adminisztráció is folyamatosan nyomást gyakorol a politikusra, hogy írjon ki új választást.

Korábban beszámoltunk arról, hogy Donald Trump júniusig adhatott határidőt Oroszországnak és Ukrajnának a vitás kérdések rendezésére. Erről itt olvashatnak:

Az ukrán alkotmány szerint azonban statárium idején nem lehet választást tartani – eddig legalábbis ezzel érvelt Zelenszki elnök a voksolás kiírása ellen. Azt nem tudni, várható-e a statárium legalább átmeneti feloldása.

A testület módosította a menekültügyi eljárásokról szóló uniós jogszabályokat. Bevezették a biztonságos származási országok közös uniós jegyzékét és megerősítették a biztonságos harmadik ország elvét.

