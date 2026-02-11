Óriási bejelentésre készülhet Zelenszkij a háború negyedik évfordulóján

Erről a Financial Times írt. A lap szerint a hivatalos bejelentés 2026. február 24-ére várható, az orosz invázió kezdetének évfordulójára. A választás és a népszavazás pontos dátuma még nem ismert – várhatóan májusban kerülhet erre sor.

A népszavazás fő kérdése az lesz, hogy Ukrajna kössön-e békét Oroszországgal úgy, hogy az akár területeinek (legalább de facto, de lehet, hogy hivatalos) elvesztésével is járhat. Ukrajna ugyanis alkotmánya szerint nem adhat át területeket más országnak, amíg erről népszavazás útján konszenzus nem születik.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mandátuma 2024-ben lejárt, Oroszország és a Trump-adminisztráció is folyamatosan nyomást gyakorol a politikusra, hogy írjon ki új választást.

Korábban beszámoltunk arról, hogy Donald Trump júniusig adhatott határidőt Oroszországnak és Ukrajnának a vitás kérdések rendezésére. Erről itt olvashatnak:

Kapcsolódó cikk Megelégelte az Egyesült Államok, eddig kell lezárni az orosz-ukrán háborút Határidőt szabtak Trumpék.

Az ukrán alkotmány szerint azonban statárium idején nem lehet választást tartani – eddig legalábbis ezzel érvelt Zelenszki elnök a voksolás kiírása ellen. Azt nem tudni, várható-e a statárium legalább átmeneti feloldása.