Óriási bizniszt jelentett be az Egyesült Államok az Irán által megtámadott országgal

A tárca közleményében azt írja, hogy a megfigyelő és felderítő berendezéseket is tartalmazó rendszerek segítségével „Kuvait képes lesz választ adni a jelen és a jövő kihívásaira”, hozzátéve, hogy a fővállalkozó az Anduril nevű, kaliforniai székhelyű védelmi vállalat lesz.

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A külügyminisztérium nem adott tájékoztatást arról, mikor szállítanák le a kért rendszereket a Perzsa-öböl menti országnak, amelyet az iráni háború február 28-i kitörése óta többször ért iráni támadás.

Az iráni Forradalmi Gárda legutóbb péntek éjjel indított dróntámadást egy amerikai támaszpont ellen Kuvaitban. Az amerikai haderő Közel-Keletért is felelős Középső Parancsnoksága (Centcom) azt közölte, hogy a drónokat megsemmisítették, személyi sérülés nem történt, és károkról sem tudni. Az incidens miatt a kuvaiti nemzetközi repülőteret két órára lezárták.

Ennél súlyosabb következményekkel járt Irán szerdai támadása Kuvait nemzetközi repülőterével szemben.

A kuvaiti egészségügyi minisztérium közlése szerint 63-an sebesültek meg, közülük heten életmentő műtéten estek át. A kuvaiti külügyminisztérium pedig arról számolt be, hogy egy halálos áldozata is van a támadásoknak. Ez az első haláleset az Öböl menti országokban az iráni háborúban április elején kihirdetett tűzszünet óta – írta a New York Times.