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Külpolitika Donald Trump Egyesült Államok Irán

Óriási bizniszt jelentett be az Egyesült Államok az Irán által megtámadott országgal

mfor.hu

Az amerikai kormány jóváhagyta mintegy kétmilliárd dollár értékű drónvédelmi rendszerek eladását Kuvaitnak – jelentette be helyi idő szerint pénteken az Egyesült Államok külügyminisztériuma.

A tárca közleményében azt írja, hogy a megfigyelő és felderítő berendezéseket is tartalmazó rendszerek segítségével „Kuvait képes lesz választ adni a jelen és a jövő kihívásaira”, hozzátéve, hogy a fővállalkozó az Anduril nevű, kaliforniai székhelyű védelmi vállalat lesz.

A külügyminisztérium nem adott tájékoztatást arról, mikor szállítanák le a kért rendszereket a Perzsa-öböl menti országnak, amelyet az iráni háború február 28-i kitörése óta többször ért iráni támadás.

Az iráni Forradalmi Gárda legutóbb péntek éjjel indított dróntámadást egy amerikai támaszpont ellen Kuvaitban. Az amerikai haderő Közel-Keletért is felelős Középső Parancsnoksága (Centcom) azt közölte, hogy a drónokat megsemmisítették, személyi sérülés nem történt, és károkról sem tudni. Az incidens miatt a kuvaiti nemzetközi repülőteret két órára lezárták.

Ennél súlyosabb következményekkel járt Irán szerdai támadása Kuvait nemzetközi repülőterével szemben.

A kuvaiti egészségügyi minisztérium közlése szerint 63-an sebesültek meg, közülük heten életmentő műtéten estek át. A kuvaiti külügyminisztérium pedig arról számolt be, hogy egy halálos áldozata is van a támadásoknak. Ez az első haláleset az Öböl menti országokban az iráni háborúban április elején kihirdetett tűzszünet óta – írta a New York Times.

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