2p
Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus

Óriási erőkkel csapott le Kijevre az orosz hadsereg

mfor.hu

Legalább tizenegy ember megsérült az összehangolt támadásban.

Hatalmas, kombinált támadást indított Oroszország az ukrán főváros ellen péntekre virradóra. Az éjszakai támadásokban legalább tizenegy ember megsérült. Öt embert kórházba szállítottak, közülük egy válságos állapotban van. A sérültek között van egy várandós nő is.

Guardian hírösszefoglalója szerint a fővárosi lakosságot arra szólították fel, hogy maradjanak az óvóhelyeken, amíg a légiriadót fel nem oldják. A kijevi hatóságok figyelmeztettek arra is, hogy áramszünetek és vízhiány is felléphet.

Kijev lakóépületeit támadhatták az oroszok
Kijev lakóépületeit támadhatták az oroszok
Fotó: Sergei SUPINSKY / AFP / 24.hu

A közösségi médiákban terjedő képek alapján Kijevben sok helyen lángra kaptak az épületek, az emberek pedig a lakóházak előtt gyülekeztek az éjszaka a törmelékkel borított utcákon.

Az oroszok lakóházakat támadnak. Nagyon sok többszintes lakóházat megrongáltak, gyakorlatilag az összes kerületben

– írta Timur Tkacsenko, a kijevi katonai közigazgatás vezetője a Telegram üzenetküldő alkalmazáson. Az orosz támadók elmondása szerint drónokat és rakétákat is alkalmaztak, és több városrészbe mentőcsapatokat kellett indítani.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester elmondta, hogy Kijev fűtési rendszere is károsodott, az egyik kerületben emiatt fűtés nélkül maradtak az emberek. Az áram- és vízellátás lehetséges zavaraira szintén figyelmeztetett.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Az amerikai külügyminiszter még mindig másra emlékszik, mint Szijjártó Péter

Csak egy évre szól Magyarország szankciómentessége – szerinte.

EP-alelnök: Magyarország kész az uniós források elvesztésére

EP-alelnök: Magyarország kész az uniós források elvesztésére

Újdonság, hogy 2028-tól az uniós források kifizetését a jogállamisági feltételek teljesítéséhez kötheti az Európai Unió. A Bizottság egyértelmű álláspontja, hogy a Nemzeti és Regionális Partnerségi Programokhoz való hozzáféréshez már előre tisztázni kelljen, hogyan garantálják a tagállami kormányok a jogállamisági feltételek teljesítését. Ezzel az Európai Parlament alelnöke, az Európai Néppárthoz tartozó Siegfried Mureșan is egyetért.

Hatalmas megkönnyebbülést hoz Donald Trump aláírása

Hatalmas megkönnyebbülést hoz Donald Trump aláírása

Szerdán aláírta azt a törvényt az amerikai elnök, amely véget vet az Egyesült Államok történetének leghosszabb, 43 napig tartó kormányzati leállásának.

Befejeződött az orosz drónerők felállítása

Befejeződött az orosz drónerők felállítása

Naponta körülbelül 300 ellenséges célt semmisítenek meg.

Lemberg (Lviv) belváros még az orosz támadások előtt

Ukrajnai EU-bővítési csúcs készül a magyar vétó ellen

Az európai ügyekért felelős miniszterek informális csúcstalálkozót tartanak december 10-én és 11-én a nyugat-ukrajnai Lemberg (Lviv) városában, a tagországoknak hétfőn küldött meghívó szerint – adta hírül a Politico. A legfontosabb cél: feloldani vagy megkerülni Magyarország vétóját.

Reménykednek az Egyesült Államokban: véget érhet a maratoni kormányzati leállás

Reménykednek az Egyesült Államokban: véget érhet a maratoni kormányzati leállás

Az Egyesült Államok Szenátusa vasárnap este megtette az első lépést a több mint 40 napja tartó kormányzati leállás (shutdown) befejezése felé.

Trump beszédét manipulálták: lemondott a BBC vezérigazgatója

Trump beszédét manipulálták: lemondott a BBC vezérigazgatója

Lemondott vasárnap Tim Davie, a BBC vezérigazgatója, miután olyan belső feljegyzések kerültek nyilvánosságra, amelyek szerint a brit közszolgálati médiatársaság manipulálhatta Donald Trump amerikai elnök egyik beszédét.

Oroszország üzent az atomfegyverekről

Oroszország üzent az atomfegyverekről

Oroszország nem szándékozik megszegni a nukleáris kísérletek általános betiltására vonatkozó (átfogó atomcsend-) egyezményben foglalt kötelezettségvállalásait – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára a Rosszija 1 televízió Moszkva. Kreml. Putyin című műsorában.

Szergej Lavrov megint egy fontos orosz-amerikai csúcstalálkozóról beszélt

Szergej Lavrov megint egy fontos orosz-amerikai csúcstalálkozóról beszélt

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter vasárnap kijelentette, hogy kész találkozni Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel – de Oroszország nem fog lemondani azokról a feltételekről, amelyekhez eddig is ragaszkodott az ukrajnai háború befejezése érdekében.

Népirtással vádolja Netanjahut Törökország

Népirtással vádolja a Netanjahu-kormányt Törökország

És elfogatóparancsot adott ki az izraeli miniszterelnök és több minisztere ellen.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168