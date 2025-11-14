Óriási erőkkel csapott le Kijevre az orosz hadsereg

Hatalmas, kombinált támadást indított Oroszország az ukrán főváros ellen péntekre virradóra. Az éjszakai támadásokban legalább tizenegy ember megsérült. Öt embert kórházba szállítottak, közülük egy válságos állapotban van. A sérültek között van egy várandós nő is.

A Guardian hírösszefoglalója szerint a fővárosi lakosságot arra szólították fel, hogy maradjanak az óvóhelyeken, amíg a légiriadót fel nem oldják. A kijevi hatóságok figyelmeztettek arra is, hogy áramszünetek és vízhiány is felléphet.

Kijev lakóépületeit támadhatták az oroszok

Fotó: Sergei SUPINSKY / AFP / 24.hu

A közösségi médiákban terjedő képek alapján Kijevben sok helyen lángra kaptak az épületek, az emberek pedig a lakóházak előtt gyülekeztek az éjszaka a törmelékkel borított utcákon.

Az oroszok lakóházakat támadnak. Nagyon sok többszintes lakóházat megrongáltak, gyakorlatilag az összes kerületben

– írta Timur Tkacsenko, a kijevi katonai közigazgatás vezetője a Telegram üzenetküldő alkalmazáson. Az orosz támadók elmondása szerint drónokat és rakétákat is alkalmaztak, és több városrészbe mentőcsapatokat kellett indítani.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester elmondta, hogy Kijev fűtési rendszere is károsodott, az egyik kerületben emiatt fűtés nélkül maradtak az emberek. Az áram- és vízellátás lehetséges zavaraira szintén figyelmeztetett.