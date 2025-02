Óriási hibákat vétett Izrael a Hamász támadása előtt

A légierő is csak a támadás reggel fél hét órai kezdete után három órával fogta fel a helyzet súlyosságát. A helikopterek főként katonákat evakuáltak sérült civileket hátrahagyva. Órákat késve szállt fel 14 repülőgép, köztük vadászgépek, helikopterek és drónok. A gépek délelőtt 11 óráig mintegy száz csapást hajtottak végre, a drónok ötvenet.

A katonai jelentés a kutatási részleget tekinti felelősnek a figyelmeztetés elmaradásáért, de azt is állítja, hogy a kudarc „a politikai és a katonai koncepciók rendszerének egészéből” fakadt, és az alapgondolat az volt, hogy a Hamász egy pragmatikus szervezet, amellyel „alkut lehet kötni”.

A hírszerzés úgy ítélte meg, hogy ha a Hamász végrehajtana is egy rajtaütést Izrael ellen, az legfeljebb csak kevés helységet érne, ezért nem készítettek védelmi tervet egy lehetséges nagyszabású támadás ellen, mint ahogy ilyen már akkor létezett Irán és az általa támogatott Hezbollah libanoni szervezet támadása esetére.

Az izraeli vezetés a fejlett technológiával ellátott hírszerzés rabja lett, miközben a Hamász középkori jellegű támadást készített elő. A hírszerzés eredményei nem jutottak el a megfelelő időben a megfelelő emberekhez, és ha eljutottak is, helytelenül elemezték azokat a megszilárdult hibás koncepció alapján.

